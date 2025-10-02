Nuevas ayudas para familias con niños menores de 3 años en Extremadura

NOTICIA de de Javi Navarro

La Junta de Extremadura ha aprobado nuevas ayudas para el cuidado de menores de 3 años. Están dirigidas a familias para que financien los servicios de cuidado de menores de 3 años y así fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Concretamente, estas subvenciones están destinadas a aquellas familias que necesiten cubrir los gastos de cuidado de menores en centros no autorizados por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional —es decir, aquellas que no forman parte del sistema educativo formal, como por ejemplo guarderías privadas—. A través de este decreto, se establece la financiación total o parcial de estos servicios, con un límite de 200 euros mensuales por menor, durante un máximo de 12 meses.

La presidenta de la Junta de Extremadura ha declarado que “con estas medidas se busca facilitar la inclusión de la mujer en el mercado laboral y promover la corresponsabilidad familiar”. Este enfoque responde a la necesidad de equilibrar el reparto de responsabilidades en el núcleo familiar, uno de los objetivos esenciales de la legislación actual.

Requisitos para acceder a las subvenciones

Para ser beneficiarios de estas ayudas, madres, padres o tutores legales deben cumplir varios criterios, incluyendo:

Tener residencia en Extremadura o ser extremeño según la Ley 6/2009.

Que el menor en cuestión haya nacido en uno de los años que correspondan a cada convocatoria específicas.

Que los servicios de cuidado sean proporcionados por un centro privado no autorizado en la Comunidad Autónoma.

Adicionalmente, aquellas personas que realicen funciones de acogimiento o adopción también podrán acceder a estas ayudas, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Proceso de solicitud

Las solicitudes se presentarán de manera directa a través de un proceso electrónico, y el plazo para la primera convocatoria se cerrará el 31 de octubre de 2025, aunque se habilitará un período extraordinario del 1 al 31 de marzo de 2026 para aquellos menores que aún no reciban servicios de cuidado.

La documentación necesaria incluye certificados de nacimiento, empadronamiento y especificaciones sobre los gastos que se desean subvencionar. La concesión de las ayudas se realizará mediante un procedimiento transparente, garantizando el tratamiento igualitario de todos los solicitantes.

Importe y financiamiento de las ayudas

La primera convocatoria de estas ayudas para el período 2025-2026 cuenta con un presupuesto total de 5.220.000 euros, distribuidos entre 2.610.000 euros para 2025 y 2.610.000 euros para 2026. En caso de que el crédito se agote, se procederá a la inadmisión de las solicitudes presentadas posteriormente.