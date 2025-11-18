El nuevo Plan Renove de Madrid ofrece hasta 300 euros para cambiar lavadoras, frigoríficos o lavavajillas

NOTICIA de de Javi Navarro

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo Plan Renove de Electrodomésticos con ayudas directas de entre 100 y 300 euros para sustituir frigoríficos, lavadoras, lavavajillas o placas de inducción por modelos más eficientes.

Ayudas de entre 100 y 300 euros según el electrodoméstico

El programa, dotado con 2 millones de euros, permite solicitar desde ya las ayudas a través de la web de la Fundación de la Energía de Madrid (Fenercom). Tras completar el formulario, se genera un bono energético personal e intransferible que puede utilizarse en cualquiera de los comercios adheridos durante un plazo de 15 días.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha destacado que el objetivo es que “el ahorro llegue cuanto antes a las familias”, con un procedimiento sencillo y rápido.

Objetivo: renovar 15.000 electrodomésticos y reducir la factura energética

La Comunidad prevé sustituir alrededor de 15.000 electrodomésticos antiguos por modelos de mayor eficiencia, una cifra similar a la del programa lanzado en 2020. Según los cálculos del Ejecutivo, esta renovación permitirá un ahorro energético anual de 1,039 GWh, equivalente al consumo de unos 300 hogares.

Los electrodomésticos de clase A, los más eficientes, reciben la mayor bonificación. Un equipo de esta categoría puede consumir hasta un tercio menos que otro con peor etiqueta energética.

Cuantía de las ayudas según electrodoméstico

La convocatoria establece las siguientes ayudas:

Frigoríficos : 300 € (clase A), 200 € (B), 100 € (C)

: 300 € (clase A), 200 € (B), 100 € (C) Lavadoras : 125 € (solo clase A)

: 125 € (solo clase A) Lavavajillas : 200 € (A) y 100 € (B)

: 200 € (A) y 100 € (B) Placas de inducción: 125 € (solo modelos de inducción, no vitrocerámicas)

Plazo y requisitos para solicitar la ayuda

El plazo para pedir el bono está abierto hasta el 17 de marzo, aunque previsiblemente los fondos se agotarán “en pocas semanas”. No existe requisito de renta: puede solicitarlo cualquier familia que compre un electrodoméstico nuevo para una vivienda situada en la Comunidad de Madrid.

Es obligatorio:

Realizar la compra en un comercio adherido con tienda física en la región.

Entregar el electrodoméstico antiguo para su achatarramiento .

. Aportar factura del equipo nuevo.

Que la ayuda no supere el precio del electrodoméstico antes de IVA.

Novillo ha insistido en que esta medida también favorece la gestión adecuada de los residuos: “Se asegura la retirada del electrodoméstico antiguo y su traslado a un punto autorizado, fomentando la economía circular”.

1. Presenta la solicitud online

En la sede electrónica de Fenercom se rellena un formulario con tus datos y los del electrodoméstico que quieres sustituir.

2. Recibe tu bono energético

Tras la revisión del expediente, se genera un bono energético con la cuantía de la ayuda.

Este bono es:

Personal e intransferible.

Válido durante 15 días .

. Necesario para aplicar el descuento en tienda.

3. Elige un comercio adherido

Consulta el listado oficial de tiendas y acude con tu bono dentro del plazo indicado.

4. Compra y obtén el descuento directo en la factura

El comercio introduce la clave del bono y aplica el descuento en el PVP final del electrodoméstico.

5. Entrega del electrodoméstico antiguo

La retirada debe hacerse en la misma vivienda donde se instala el nuevo aparato.

Sin retirada y achatarramiento, no hay ayuda.

Plazos importantes

Inicio solicitudes: 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 Fin de solicitudes: 17 de marzo de 2026 o agotamiento de fondos

17 de marzo de 2026 o agotamiento de fondos Fondos disponibles: 1.938.275 € (actualización 18/11/2025, 07:30)

Dudas sobre el Plan Renove de Electrodomésticos

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Cualquier persona con una vivienda en la Comunidad de Madrid, sin requisitos de renta.

¿Debo entregar mi electrodoméstico antiguo?

Sí, la retirada y achatarramiento es obligatoria para recibir la subvención.

¿Puedo comprar el electrodoméstico en cualquier tienda?

No. Solo en comercios adheridos con tienda física en la Comunidad de Madrid.

¿Cuánto tiempo tengo para usar el bono energético?

El bono tiene una validez de 15 días desde su emisión.