Estudio revela que un 9% de los niños españoles ha recibido presiones para enviar fotos sexuales por Internet

NOTICIA de de Javi Navarro

El último informe elaborado por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) España ha manifestado que un 9% de los niños españoles ha experimentado presiones para enviar fotos o videos de contenido sexual. Esta investigación, que incluyó a casi 100,000 niños y adolescentes, se considera una de las más amplias sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia en el país, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad en la red.

Según los datos del estudio, seis de cada diez menores han interactuado con desconocidos en Internet y el 25,1% ha recibido mensajes de carácter sexual. Además, el 29,6% de los encuestados ha admitido haber consumido pornografía, siendo que la edad media de inicio es a los 11,5 años. Un dato alarmante es que el 70% de los niños no habla de sexo en casa, lo que puede contribuir a su vulnerabilidad en un entorno digital.

La exposición a los dispositivos tecnológicos

La investigación también destaca la rápida adopción de teléfonos móviles entre los jóvenes. A los 10 años, el 41% de los niños dispone de un móvil propio, cifra que se incrementa al 76% a los 12 años. El 92,8% de los estudiantes en la educación secundaria tiene su propio dispositivo. Por otro lado, cerca del 9% de los chicos de entre 10 y 20 años utiliza redes sociales más de cinco horas diarias durante la semana, elevándose a casi el 20% los fines de semana.

Un problema de salud pública

Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España, ha advertido que “la digitalización representa una oportunidad extraordinaria para la infancia” pero también implica “riesgos que deben abordarse como un problema de salud pública”. Los peligros del uso inadecuado de la tecnología pueden afectar gravemente la salud mental y física de los menores, con consecuencias como ansiedad, baja calidad de vida y mayor exposición a situaciones de ciberacoso.

Antonio Rial, de la Universidad de Santiago de Compostela, complementó que “el 25% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso”. Estos datos resaltan la creciente preocupación por cómo las redes sociales están afectando la vida cotidiana de los menores.

Avances en la educación digital y la necesidad de cambios

A pesar de que el estudio revela un panorama negativo, también evidencia algunos avances en el uso responsable de Internet. Aunque el 58,4% de los encuestados ha hablado con desconocidos en línea, los datos presentan una ligera mejora en comparación con el informe de 2021. No obstante, más de la mitad de los jóvenes consultados expresan la necesidad de desconectar digitalmente y demandan más educación digital, afectiva y emocional.

Así lo han manifestado Ailin (13 años) y Pablo (17 años), miembros del Grupo Asesor de UNICEF España, quienes exigen “tolerancia cero al ciberacoso” y abogan por “acompañamiento familiar en el primer uso del móvil”. La necesidad de acompañar a los niños y adolescentes en su experiencia online es más apremiante que nunca.