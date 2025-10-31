La ansiedad domina las aulas españolas: 9 de cada 10 docentes lo confirman

El 56% de los docentes españoles califica de regular la salud mental de su alumnado, según un estudio elaborado por Fundación MAPFRE y Siena Educación, que aborda los factores de riesgo, medidas preventivas, el papel de las familias, y el impacto de la digitalización y las redes sociales en el bienestar del alumnado y del profesorado—un informe fundamental que pone de relieve la situación actual de la salud mental en los centros educativos.

Factores que afectan al bienestar mental del alumnado

Los docentes identifican los problemas familiares (60,6%) y la influencia de las redes sociales (57,1%) como los principales factores que afectan el bienestar mental de los alumnos. En cuanto a las redes sociales, las preocupaciones más significativas son los estándares de belleza irreales (33,2%) y el contenido violento (27,3%)—aspectos que se revelan preocupantes para la salud emocional de los estudiantes.

Además, el informe “El estado de la salud mental en el aula 2025” destaca el notable desgaste emocional del profesorado, con signos de estrés (31,2%), falta de motivación (24,5%) y elevada irritabilidad (21,1%). Aproximadamente la mitad de los docentes (50,8%) señala que su carga emocional afecta negativamente su capacidad para identificar problemas de salud mental en sus alumnos.

La importancia de los protocolos de salud mental

El 94,7% del personal educativo considera crucial la creación de protocolos de salud mental en los centros educativos. En particular, los docentes destacan la necesidad de su propia formación y capacitación (26,8%) así como la incorporación de más psicólogos escolares y profesionales de apoyo (16,8%).

La ansiedad emerge como un gran reto para el sistema educativo, tanto para docentes como alumnos. Antonio Guzmán, director del área de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE, subraya que: “Todos los que conformamos el ecosistema sanitario y educativo hemos de trabajar unidos para cambiar esta radiografía que el estudio nos ofrece de las aulas”.

Un contexto familiar crítico

Los profesores destacan que los factores familiares juegan un papel decisivo en el bienestar mental de los alumnos. Por ejemplo, los estilos parentales con exceso de permisividad o autoritarismo son mencionados por el 85,9% de los docentes, y la separación o divorcio reciente de los padres lo es para el 76,6%.

El Dr. Javier Urra, experto en psicología y educación, comenta: “Es fundamental la educación en el hogar familiar y una relación fluida y natural entre padres e hijos. Naturalmente, el ámbito escolar es otro pilar crucial en la crianza, pero los alumnos son un espejo de lo que ven en sus hogares”.

Demandas y acciones preventivas

El informe enfatiza que, aunque la mayoría del profesorado evalúa su propia salud mental como buena (49,3%) o muy buena (12,5%), muchos de ellos enfrentan un desgaste emocional debido a condiciones laborales adversas. De hecho, el 79,8% resalta la falta de tiempo como un obstáculo para atender el bienestar emocional en el aula.

El 94,7% de los profesores considera esencial establecer protocolos de salud mental y el 76% aboga por promover un uso crítico de las redes sociales. En este contexto, el deporte (63,3%) se presenta como una de las actividades extracurriculares más efectivas para ayudar a gestionar el estrés en el alumnado, superando otras actividades como el arte o la música.

José María de Moya, director general de Siena Educación, concluye: “Debemos reforzar todas las herramientas necesarias, sobre todo la educación —tal y como demandan los profesores— para que sean capaces de aportar soluciones preventivas ante el agravamiento de la salud mental de un alumno”.

El estudio revela una crisis en el bienestar emocional dentro de las aulas, sugiriendo que se deben implementar medidas rápidas y efectivas que mejoren la capacidad de identificación y atención a los problemas de salud mental tanto en alumnos como en docentes.