Menores de edad y seguridad vial: Cómo elegir correctamente una sillita de coche
¿Cuáles son los factores clave en la elección de una sillita de coche para la seguridad de tus hijos? Desde la cadena de repuestos y accesorios Norauto enfatizan que la elección de una sillita de coche es una inversión en la seguridad de los pequeños. “Elegir el sistema de retención infantil adecuado y acorde a las necesidades resulta primordial para realizar una buena compra”, detallan.
Durante 2024, cinco menores de 12 años fallecieron en vías españolas a causa de no utilizar un sistema de retención infantil (SRI) adecuado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el uso de sillitas de coche puede reducir el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%.
Sin embargo, la eficacia de estos dispositivos depende de su correcta elección y uso. Por eso te dejamos estos consejos para que valores con criterio cuando tengas que elegir el sistema que proteja a tus hijos.
Consejos para elegir una sillita de coche
- 1. Homologación vigente: Asegúrate de que la sillita cumpla con la normativa europea R-129 (i-Size). Desde septiembre de 2024, la venta de sillitas homologadas bajo la norma ECE R44/04 está prohibida. La etiqueta de homologación debe incluir detalles sobre las características de seguridad, incluyendo el peso, altura recomendados y país de certificación.
- 2. Adaptada a la altura del niño: Las sillitas no son universales; deben seleccionarse en función de la altura del menor. Cambia el modelo a medida que el niño crezca. Un buen indicador para hacer este cambio es cuando la cabeza del niño comienza a sobresalir del reposacabezas. Y pueden dejar de usarlas, incluso sentarse en el asiento delantero, cuando alcanzan una altura mínima
- 3. Mejor a contramarcha: Se recomienda que los bebés viajen en posición a contramarcha, al menos hasta los 15 meses, con preferencia a mantener esa posición el mayor tiempo posible. Algunas sillitas i-Size permiten uso a contramarcha hasta los 105 cm de altura (cerca de 4 años).
- 4. Sistema ISOFIX: Opta por sillitas con sistema ISOFIX, que las anclan directamente al chasis del coche, evitando errores en la instalación. Si tu coche no tiene ISOFIX, asegúrate de elegir un modelo que se instale correctamente con el cinturón de seguridad, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 5. Comodidad y mantenimiento: Escoge sillitas con acolchado ergonómico y buena ventilación. Además, es preferible que incluyan fundas lavables para facilitar el mantenimiento.
- 6. Evita comprar sillitas de segunda mano: Es recomendable adquirir un SRI nuevo, ya que incluso el más pequeño golpe puede comprometer su seguridad. La vida útil de una sillita suele ser de 6 a 10 años, y los materiales pueden deteriorarse con el tiempo.
- 7. Verifica la compatibilidad con tu vehículo: Asegúrate de que la sillita se adapte bien a tu modelo de coche. Puedes acudir a una tienda y probar la sillita antes de comprarla.
- 8. Atención a la facilidad de uso: Busca sillitas que sean fáciles de instalar y ajustar. Modelos con instrucciones claras y mecanismos intuitivos son ideales para minimizar errores.
- 9. Consulta opiniones: Revisa reseñas de expertos y otros usuarios sobre el modelo que te interesa con personal capacitado para asesorarte según tus necesidades específicas.