Menores de edad y seguridad vial: Cómo elegir correctamente una sillita de coche

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Cuáles son los factores clave en la elección de una sillita de coche para la seguridad de tus hijos? Desde la cadena de repuestos y accesorios Norauto enfatizan que la elección de una sillita de coche es una inversión en la seguridad de los pequeños. “Elegir el sistema de retención infantil adecuado y acorde a las necesidades resulta primordial para realizar una buena compra”, detallan.

Durante 2024, cinco menores de 12 años fallecieron en vías españolas a causa de no utilizar un sistema de retención infantil (SRI) adecuado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el uso de sillitas de coche puede reducir el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%.

Sin embargo, la eficacia de estos dispositivos depende de su correcta elección y uso. Por eso te dejamos estos consejos para que valores con criterio cuando tengas que elegir el sistema que proteja a tus hijos.

Consejos para elegir una sillita de coche