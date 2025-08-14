Coches

Cómo conducir sin estrés: 8 consejos para evitar la ansiedad al volante

El estrés al volante es un problema común en España. Un 75% de los españoles admiten sentirse estresados al conducir, con un notable porcentaje de mujeres (80,5%) mostrando una mayor tendencia al nerviosismo en el tráfico en comparación con los hombres (69,5%). Este es uno de los datos más impactantes que se desprenden del estudio ‘Hábitos de movilidad y aparcamiento en España‘ realizado por la plataforma de movilidad EasyPark.

Además, el informe revela que los momentos de mayor tensión se experimentan cuando un vehículo se aproxima demasiado, con un 63,7% de la población coincidiendo en ello. Este fenómeno se ve exacerbado por otros factores estresantes como los cruces (31,2%) y los aparcamientos en pendiente (23,8%). A su vez, el 30% de las congestiones de tráfico en ciudades se debe a la búsqueda de estacionamiento, lo que genera una media de 50 millones de toneladas de contaminación en Europa.

Ocho errores comunes que incrementan el estrés al conducir

Con motivo del Día Mundial de la Relajación, que se conmemora el 15 de agosto, EasyPark destaca ocho errores frecuentes que contribuyen a aumentar la ansiedad durante la conducción:

No salir con tiempo suficiente: Conducir con prisa duplica la probabilidad de estrés. Es recomendable planificar la salida con un margen que permita afrontar imprevistos, como el tráfico o la búsqueda de aparcamiento —algo que puede parecer un simple consejo, pero que es esencial para evitar contratiempos.

Conducir con prisa duplica la probabilidad de estrés. Es recomendable planificar la salida con un margen que permita afrontar imprevistos, como el tráfico o la búsqueda de aparcamiento —algo que puede parecer un simple consejo, pero que es esencial para evitar contratiempos. No aprovechar la tecnología: Con herramientas como la funcionalidad Find de EasyPark, que indica áreas con mayor disponibilidad de aparcamiento, los conductores pueden ahorrar tiempo y problemas.

Con herramientas como la funcionalidad Find de EasyPark, que indica áreas con mayor disponibilidad de aparcamiento, los conductores pueden ahorrar tiempo y problemas. Llevar los problemas personales al volante: Conducir enfadado o en medio de una discusión aumenta los riesgos y la tensión. Es crucial mantener la calma y centrarse en el manejo.

Conducir enfadado o en medio de una discusión aumenta los riesgos y la tensión. Es crucial mantener la calma y centrarse en el manejo. No planificar el trayecto: La improvisación suele llevar a molestias. Reservar plaza en un aparcamiento con antelación puede prevenir sorpresas no deseadas.

La improvisación suele llevar a molestias. Reservar plaza en un aparcamiento con antelación puede prevenir sorpresas no deseadas. No utilizar aparcamientos disuasorios: Esta es una alternativa efectiva para evitar perder tiempo buscando parking —la comodidad se suma a la seguridad y al disfrute de un breve paseo hacia el destino.

Esta es una alternativa efectiva para evitar perder tiempo buscando parking —la comodidad se suma a la seguridad y al disfrute de un breve paseo hacia el destino. Evitar zonas reguladas: Aunque muchos esquivan la zona azul, esto ofrece más plazas y ubicaciones centrales. Con el uso de apps, gestionar el aparcamiento se vuelve sencillo y cómodo.

Aunque muchos esquivan la zona azul, esto ofrece más plazas y ubicaciones centrales. Con el uso de apps, gestionar el aparcamiento se vuelve sencillo y cómodo. Conducir incómodo: La comodidad influye notablemente en la conducción. Utilizar ropa adecuada y regular la temperatura del vehículo mejora la experiencia al volante.

La comodidad influye notablemente en la conducción. Utilizar ropa adecuada y regular la temperatura del vehículo mejora la experiencia al volante. Ignorar las normas locales: Conocer las normativas de aparcamiento de nuevas ciudades es complicado. La app de EasyPark se adapta al usuario, permitiendo gestionar el estacionamiento en su idioma, incluso en el extranjero.

Ante la celebración del Día Mundial de la Relajación este 15 de agosto, adoptar hábitos de conducción más saludables puede contribuir significativamente a reducir el estrés al volante, facilitando así una convivencia más pacífica en las carreteras.