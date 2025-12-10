Tres años y medio de cárcel y retirada del carnet para el conductor que no se detuvo tras causar un siniestro mortal

NOTICIA de de Javi Navarro

La Audiencia Provincial de A Coruña ha impuesto tres años y medio de prisión, además de una multa de 3.000 euros y cinco años de retirada del permiso de conducir, a un conductor declarado autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

La Sala lo absuelve de los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial, al no quedar acreditado ni el consumo de alcohol o drogas ni un grado de temeridad suficiente para esos tipos penales.

Incrementó la velocidad durante una discusión y perdió el control del vehículo

Según la sentencia, el acusado circulaba de madrugada —el 3 de octubre de 2020— por la carretera N-525, cuando mantuvo una discusión con uno de los ocupantes del vehículo, lo que hizo que condujera alterado y acelerara por encima del límite permitido.

Dos acompañantes le pidieron varias veces que redujera la velocidad.

En ese momento, otro vehículo inició un adelantamiento correctamente señalizado. El acusado aceleró hasta unos 100 km/h para impedir la maniobra —en un tramo mojado y con ligera curva— y perdió el control.

El impacto lateral provocó que el coche adelantado invadiera el sentido contrario y chocara frontalmente con otro turismo, cuyo conductor, Ginés, falleció por aplastamiento torácico.

Una víctima mortal y lesiones de 677 días de curación

El conductor del vehículo adelantado sufrió lesiones graves: fractura de húmero, múltiples intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios y un largo proceso de rehabilitación.

Según la resolución, tardó 677 días en curar y presenta secuelas como:

Limitación del 33 % en la movilidad del hombro derecho.

en la movilidad del hombro derecho. Lesión del nervio radial.

Estrés postraumático .

. Cicatriz quirúrgica de 23 cm en el brazo.

Continuó circulando tras el siniestro sin detenerse

La Audiencia considera probado que, tras el choque, el acusado continuó conduciendo hasta su destino, pese a ser consciente de lo ocurrido y a las peticiones de los ocupantes para que se detuviera.

No avisó a emergencias, aunque sí llamó al día siguiente a la Guardia Civil para identificarse, lo que permite aplicar la atenuante de confesión en el delito de abandono.

Absuelto de conducción temeraria y de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas

El tribunal señala que no existe prueba suficiente de que el acusado consumiera alcohol o drogas antes de conducir.

Aunque una analítica realizada semanas después reflejó consumo de hachís, cocaína y MDMA, ese resultado solo acredita uso en los seis meses previos, sin relación temporal con el siniestro.

Tampoco aprecia la “temeridad manifiesta” que exige el delito de conducción temeraria: su conducta fue gravemente imprudente, pero no alcanzó el grado de desprecio consciente al riesgo exigido por esa figura penal.

Penas finales impuestas

1 año y 6 meses de prisión y 2 años de retirada del carnet por homicidio imprudente.

y por homicidio imprudente. 10 meses de multa (3.000 euros) por lesiones imprudentes.

(3.000 euros) por lesiones imprudentes. 2 años de prisión y 3 años sin conducir por abandono del lugar del accidente.

y por abandono del lugar del accidente. Imposición de 3/5 partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La responsabilidad civil no fue objeto de debate, al haber sido indemnizadas todas las víctimas por la aseguradora del vehículo. Y la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.