El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 comenzará a funcionar en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el inicio de operaciones del nuevo carril Bus-VAO de la autovía A-2 para el primer trimestre de 2026. Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), buscará mejorar el acceso a la capital para aquellos que opten por el transporte público o la movilidad compartida.

Con un presupuesto de 13,9 millones de euros, que será asumido en partes iguales por las cuatro administraciones involucradas, este carril no contará con una separación física. En su lugar, el carril izquierdo de cada sentido de la autovía entre Madrid y Alcalá de Henares se habilitará tecnológicamente. Esto permitirá que, en las horas punta, sea utilizado como carril Bus-VAO, mientras que en el resto del tiempo funcionará como un carril de libre circulación.

Funcionamiento y beneficios del carril Bus-VAO

En la primera fase de este proyecto, el carril alcanzará hasta Torrejón de Ardoz y permitirá la circulación de vehículos de transporte público, coches con dos o más ocupantes, motos y vehículos de emergencias. Se estima que diariamente beneficiará a unos 15,000 viajeros, quienes podrían reducir su tiempo de llegada a Madrid en un 25%, lo que se traduciría en un ahorro anual de 500,000 horas en total. Además, se prevé una disminución de 900 toneladas anuales de emisiones de CO₂.

Para facilitar su uso y prevenir confusiones, el carril estará equipado con zonas de embarque y desembarque, señales de balizas luminosas—de color verde para las áreas donde se puede entrar y salir, y de color ámbar donde está prohibido. Las balizas, junto con marcas viales y paneles informativos, indicarán la operatividad del carril.

En sentido entrada a Madrid, los puntos de embarque estarán situados a la altura de Torrejón de Ardoz (pk 18+600), Rejas (pk 13+600) y Canillejas (pk 7+700). Para la salida, los embarques se localizarán en Arturo Soria/Josefa Valcárcel (pk 5+850) y el nudo Eisenhower (pk 11+400), mientras que los desembarcos se realizarán en Canillejas (pk 9+100) y Rejas (pk 15+200).

Pruebas y adaptación de los usuarios

La activación formal del carril Bus-VAO está programada para enero de 2026, pero su puesta en marcha se realizará inicialmente como una fase de prueba. Durante este tiempo, los usuarios tendrán la oportunidad de familiarizarse con el nuevo sistema y adaptar sus desplazamientos a las nuevas circunstancias como medida que busca asegurar una transición suave hacia la nueva modalidad de transporte.

“Este proyecto se convierte en una solución flexible y de bajo coste que también ha demostrado ser escalable para futuras actuaciones en otros corredores de la región”, afirmó un portavoz de las administraciones implicadas.

Con esta iniciativa, el objetivo es aliviar el tráfico en las arterias principales de acceso a Madrid, donde el 85 % de los coches transportan solo a un conductor y la velocidad se reduce hasta 20 km/h en horas pico. En este contexto, el tramo de la A-2 se convierte en un referente para la creación de un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.