Sabías Que...

Embarazo y Bebés

Cómo inscribir a un bebé en la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

Dar de alta a un bebé en la Seguridad Social es el segundo trámite que hay que hacer tras el nacimiento de un hijo. El primero, inscribirle en el Registro Civil y solicitar su certificado de nacimiento. Estas son las dos gestiones más importantes que hay que hacer para que un bebé quede registrado en el sistema y pueda tener reconocidos todos sus derechos como ciudadano, entre ellos, tener acceso a su primera revisión médica.

¿Para qué hay que inscribir a un bebé en la Seguridad Social?

Dar de alta a un bebé en la Seguridad Social es un paso imprescindible y obligatorio para asignarle un pediatra y reconocer su derecho a la sanidad pública. Si no se hace este primer trámite, no podrás llevarle a su primera revisión médica.

Cómo darle de alta en la Seguridad Social

El proceso para inscribir a un bebé en la Seguridad Social es muy sencillo y puedes hacerlo desde casa, sin moverte del sofá. Aunque, si lo prefieres, también es posible hacerlo de manera presencial.

Por internet

Si tienes identificación digital, ya sea certificado digital o Cl@ve, puedes hacer esta gestión en tan solo unos minutos y por Internet. Para iniciar la gestión tienes que usar el portal Tu Seguridad Social y seleccionar la pestaña ‘Representante’ para dar de alta a tu hijo.

Después, en la siguiente pantalla, seleccionar ‘Nuevo beneficiario de tu asistencia sanitaria’.

En la siguiente pantalla el sistema te pide que te identifiques con Cl@ve permanente, con DNI electrónico o certificado digital.

Por último, sigue las indicaciones que aparecen en la web y en unos instantes ya estará dado de alta. No es necesario aportar ningún tipo de documentación para darle de alta, puesto que la Seguridad Social recoge todos los datos e información necesaria del Registro Civil.

De manera presencial

Si no tienes identificación digital o no quieres hacer el trámite por internet, puedes pedir cita previa a la Seguridad Social para que te atiendan en las oficinas. Una vez tengas la cita, solo tienes que acudir el día específico a que te tramiten la petición. No olvides de llevar el Libro de Familia y el DNI para formalizar la inscripción.

Como resultado, se obtiene un impreso de afiliación del bebé como beneficiario de la Seguridad Social. Documento que debes llevar y presentar en tu centro de salud para solicitar su tarjeta sanitaria y que le asignen un pediatra lo antes posible.

Si quieres leer más noticias como Cómo inscribir a un bebé en la Seguridad Social, te recomendamos que entres en la categoría de Embarazo y Bebés.