Cuándo hay que renovar el pasaporte y cómo hacerlo

Si estás pensando en hacer un viaje fuera de Europa hay algo que tienes que prever con antelación: hacer el pasaporte. Así evitarás agobios de última hora y tendrás todo listo justo a tiempo para tu marcha. Aquí encontrarás toda la información necesaria sobre documentación, citas previas y lugares para sacar el pasaporte y cada cuánto hay que renovarlo para que no te caduque.

Requisitos

Si bien hacerse el pasaporte es una gestión sencilla, es importante tener en cuenta algunos requisitos imprescindibles que hacen falta para que nos lo expidan por primera vez. Estos son los siguientes:

Abonar las tasas . Actualmente son de 30€

. Actualmente son de 30€ Realizar la gestión de manera presencial . Tendrás que acudir personalmente a alguna oficina de la Policía Nacional para hacer el pasaporte. Además, para ello será fundamental pedir cita previa

. Tendrás que acudir personalmente a alguna oficina de la Policía Nacional para hacer el pasaporte. Además, para ello será fundamental pedir cita previa Presentar toda la documentación. Es importante llevar todos los documentos para renovar pasaporte o hacerlo por primera vez.

Cumpliendo con estas tres premisas hacer el pasaporte se convertirá en una gestión sencilla para cualquiera.

Pasos a seguir

Teniendo claro los requisitos imprescindibles que se necesitan para hacerse el pasaporte, los pasos a seguir para conseguirlo son sencillos. En primer lugar, habrá que pedir cita previa para acudir a las oficinas de la Policía Nacional a expedirlo.

En caso de residir en el extranjero, podrás hacerlo en las Representaciones Diplomáticas o Consulares. Una vez allí, presentando toda la documentación obtendrás tu pasaporte al momento.

Cabe mencionar que existen casos excepcionales en los que no será necesario pedir cita previa. Se trata de los más urgentes. Por ejemplo, hay países en los que para viajar a ellos te piden tener un pasaporte válido que caduque, como mínimo, 3 o 6 meses después de tu vuelta a España. Si esto te pilla por sorpresa y tu pasaporte no cumple con el requisito, existe una posibilidad: hacer el pasaporte en el aeropuerto. Allí existen oficinas de la Policía Nacional dedicadas a casos de urgencia.

Antes de nada, es importante que te cerciores de que esta opción está disponible en tu aeropuerto de salida, puesto que no todos disponen de esta opción. Una vez confirmado este dato, podrás acudir al aeropuerto más cercano. Eso sí, hay que tener en cuenta que este pasaporte urgente solo se expide si se presenta un billete de avión para ese mismo día o hasta las 10.00 de la mañana del día siguiente. Además, el orden de prioridad será según el horario de embarque, por lo que quizás te tocará esperar.

Por último, ten en cuenta que si el pasaporte de urgencia es para un menor de 14 años, deberás llevar el certificado de nacimiento y el DNI del padre, madre o tutor.

Documentos

¿Qué documentos necesito para hacer el pasaporte? Es importante que tengas muy en cuenta qué documentos necesitas llevar para hacer el pasaporte. Estos son los siguientes:

Documento Nacional de Identidad

Fotografía reciente en color

Abono de la tasa o justificante de haberlo hecho por Internet al pedir la cita

Cabe mencionar que en caso de que el solicitante sea menor de edad, deberá ir acompañado por alguno de sus padres o tutores legales debidamente identificados.

Renovarlo

Si no vas a hacer el pasaporte por primera vez, sino que lo quieres renovar, existen algunos cambios. Por ejemplo, entre la documentación a aportar será necesario incluir el antiguo pasaporte. En cuanto al resto, el procedimiento es igualmente muy sencillo. En todo caso, puedes encontrar más información al respecto en la página oficial de la Policía Nacional y asimismo te detallamos todos los pasos a continuación:

Porque cuando tienes un viaje tienes que reparar en muchas cosas. Ropa adecuada al clima, vacunas, adaptadores de corriente etcétera. Sin embargo, hay algo todavía más importante: renovar el pasaporte. Sin él no podrás viajar, así que no puedes arriesgarte a que te caduque. Para evitarlo, te contamos los pasos a seguir para renovar el pasaporte.

Paso a paso

Antes de nada, es importante conocer los tiempos de vigencia del pasaporte para apuntar en tu agenda la frase “renovar pasaporte” con la suficiente antelación. Estos plazos son los siguientes:

Menores de 5 años. Los pasaportes de los más pequeños tendrán una vigencia de dos años.

Menores de 30 años. En este caso durará cinco años.

Mayores de 30 años. Por último, los mayores de 30 años podrán disfrutar de una duración mayor para su pasaporte: 10 años.

Es importante que tomes nota de esto para que no se te olvide renovar el pasaporte. En cuanto a los pasos, estos son muy sencillos:

Pide cita en la web de DNI electrónico o llamando al teléfono 060. Recopila toda la documentación necesaria. Abona las tasas, ya sea telemática o presencialmente. Acude a tu cita y completa el proceso.

Una vez en las oficinas, y tras presentar toda la documentación, te facilitarán el pasaporte renovado en el momento.

Documentos

Llevar toda la documentación requerida es fundamental para no postergar la tarea de renovar el pasaporte. Así que toma nota de todo lo que necesitas:

– DNI.

– El pasaporte anterior, ya esté caducado o siga en vigor.

– Foto de carnet. Es importante que la fotografía sea reciente para que pueda ser utilizada para renovar el pasaporte.

– Además, las personas que quieran renovar pasaporte español desde el extranjero, tendrán que llevar su certificado de nacimiento.

Como adelantábamos, si bien es imprescindible llevar toda la documentación para renovar el pasaporte, existen excepciones. Así, si te falta algo, pero tu caso es urgente, te podrán expedir un pasaporte temporal. Éste tendrá una duración de un año y se podrá hacer siempre y cuando presentes cualquier otro documento que acredite tu identidad.

¿Cuánto cuesta?

Abonar la tasa de expedición del pasaporte es un requisito obligatorio para su obtención. Ésta varía cada año en base a los Presupuestos Generales del Estado y actualmente está fijada en los 30€. Eso sí, si puedes acreditar que formas parte de una familia numerosa, renovar el pasaporte te saldrá gratis.

Cita previa

Si quieres renovar el pasaporte, pedir cita es un paso obligado. Eso sí, el sistema es muy sencillo y funciona igual que cuando vas a renovar el DNI o hacer el pasaporte por primera vez. Existen dos maneras de hacerlo:

Por teléfono. Llamando al 060 te darán una cita para renovar el pasaporte cuando mejor te venga. Eso sí, piensa que es una gestión muy solicitada y que puede tener una larga lista de espera.

Llamando al 060 te darán una cita para renovar el pasaporte cuando mejor te venga. Eso sí, piensa que es una gestión muy solicitada y que puede tener una larga lista de espera. Por Internet. Puedes iniciar la solicitud para pedir cita previa online y renovar o pedir el pasaporte a través del siguiente enlace. Una vez estés en la web, tienes que seleccionar el botón que aparece abajo a la derecha que dice ‘Continuar con la solicitud’.

El siguiente paso es rellenar los datos personales y seleccionar el botón que dice ‘Enviar datos’.

En la nueva pestaña que se abre tenemos que seleccionar la opción de ‘Pasaporte’ entre todas las que se ofrecen.

– Selecciona en el mapa la provincia en la que vives y escoge la oficina que mejor te venga. En este momento podrás elegir también la hora y el día que te convenga.

– Por último, introduce tu número de teléfono y tu correo electrónico para que puedas recibir todos los datos de tu cita.

Una vez cubiertos los datos te darán a escoger el día y la hora que más te convenga en base a las plazas libres de las que dispongan. Escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y estarás listo para hacer el pasaporte.

Además, en este proceso se te dará la opción de realizar el abono de las tasas de forma telemática. Así solo tendrás que presentar el justificante de pago junto al resto de documentación llegado el día de tu cita.

Cuando hayas concertado tu cita para el pasaporte y hayas recopilado toda la documentación, solo tendrás que acudir a la oficina elegida para completar tu gestión.

Ten en cuenta si vas a viajar por ejemplo a Estados Unidos, que además de hacer el pasaporte hay otros trámites previos que tienes que realizar como cambiar euros a dólares.

