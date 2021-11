Vivienda

Dónde cambiar euros a dólares con menos comisiones

¿Te vas de viaje a Estados Unidos y lo único que te falta es hacer el cambio de euros a dólares? Organizar un viaje de estas dimensiones implica ahorrar mucho y optimizar el dinero de la mejor forma para no malgastarlo.

A la hora de hacer el cambio de moneda de euros a dólares o de dólares a euros también hay que saber que se cobran comisiones. Por eso en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para cambiar la moneda de forma que apliquen menos comisiones.

Tipo de cambio oficial

El valor de las monedas cambia. No es una cantidad fija. Por eso siempre hay que comprobar cuál es el tipo de cambio oficial de las monedas que queremos cambiar.

Los bancos, además de cobrar cargos por cambiar de monedas aplican sus propios tipos. Por este motivo una de las formas de comprobar cuánto dinero de más cobran por esta operación es tomar como referencia este tipo de cambio oficial.

A 29 de septiembre de 2020 las equivalencias son las siguientes:

1 euro equivale a 1,17 dólares .

. 1 dólar equivale a 0,86 céntimos de euros.

Para poder comprobar de forma actualizada el tipo de cambio de la moneda puedes hacerlo directamente desde Google. Si escribes en el buscador 1 dólar a euro o 1 euro en dólares te aparece como primer resultado los datos del tipo de cambio oficial en ese momento.

Formas para cambiar moneda

Existen diferentes métodos a través de los que puedes cambiar la moneda. Son principalmente tres:

Bancos Casas de cambios Con la tarjeta

Entidades bancarias

La primera opción que se suele contemplar a la hora de tener que cambiar una moneda es acudir a la entidad bancaria y solicitarlo. Aunque no es la opción más económica.

Las entidades bancarias suelen cobrar comisiones del 3% aproximadamente por hacer el cambio de moneda. En algunas ocasiones este porcentaje sube al 4 o 4,5% cuando se retira dinero en efectivo de un cajero que es distinto al de la entidad. Además de los cargos, cada banco aplica su tipo de cambio oficial.

Por tanto cambiar la moneda a través de la entidad bancaria supone invertir más dinero del necesario a la hora de hacer un cambio de moneda.

Con tarjeta

Otra de las opciones para hacer el cambio de moneda es hacerlo directamente con la tarjeta. Existen dos formas diferentes del uso de la tarjeta:

Sacar dinero en el cajero: Una opción es sacar dinero en los cajeros del lugar de destino del viaje. ¿Cómo? A través de las tarjetas de débito que sean válidas para utilizarlas en el país al que vayas de vacaciones. Sin embargo, si te llevas una tarjeta válida lo mejor no es retirar dinero en efectivo, aunque es una opción.

Pagar en establecimientos con tarjeta: Utilizar tarjetas en el extranjero de forma directa es la forma más económica para cambiar de moneda porque es el método con el que más se ahorra al no pagar el tipo de cambio.

Por tanto para ahorrar la mayor cantidad de dinero lo mejor es que compres directamente en los establecimientos con la tarjeta de débito válida. Siempre va a ser más económico que retirar efectivo o cambiar divisas.

En resumen, es más barato pagar con la tarjeta en un establecimiento aunque nos cobre comisiones que conseguir el cambio de billetes, retirarlos y pagar en efectivo. Algunos bancos ofrecen buenas condiciones de uso de tarjeta en el extranjero como son:

Cuenta N26

Si te haces una cuenta N26 para viajar puedes hacer pagos e tarjeta en otra moneda sin tener comisiones.

Aunque si prefieres retirar dinero en efectivo de otra moneda puedes hacerlo con una comisión del 1,7%.

Las retiradas de efectivo en euros son gratuitas.

Cuenta Revolut

La cuenta Revolut permite la retirada gratuita en cualquier moneda hasta 200 euros. Una vez superada esa cantidad se aplica una comisión del 2% en la retirada de efectivo en otra moneda.

Con esta cuenta se pueden hacer pagos en otra moneda sin coste alguno.

Cuenta bnc10

La cuenta bnc1 es otro ejemplo. Te permite hacer pagos en otra moneda sin ninguna comisión y además puedes realizar 3 retirada gratuitas al mes en cualquier parte del mundo.

Tarjeta NX: Abanca

Tarjeta NX asociada a la cuenta Clara que tiene ventajas para los menores de 34 años. Permite sacar dinero cinco veces al mes en cualquier cajero del extranjero gratis y no aplica comisión por cambiar de divisa.

Utilizar tarjetas en el extranjero

Si en lugar de hacerte una cuenta concreta que te aplique comisiones bajas en el pago en el extranjero y decides utilizar tu tarjeta habitual para pagar o sacar dinero en el extranjero, las comisiones que te aplican son las siguientes:

Pago con tarjeta en establecimientos:

Banco Santander 3% con un importe mínimo de 1,20 euros.

BBVA 3%

CaixaBank 3,95%

ING 3%

Evo Banco se aplica el tipo de cambio de ese día.

Bankia 2%

Ibercaja 3%

Abanca 3% excepto algunas modalidades como tarjeta NX, Visa, Xove y prepago.

Banco Sabadell 3%

Unicaja 2%

En el caso de sacar dinero en efectivo en cajeros de estos bancos:

Santander 5% sobre mínimo 3 euros

BBVA 4,5% sobre importe mínimo 3,50 euros

CaixaBank 5% sobre ele importe mínimo que son 4 euros.

ING 3% del importe mínimo más dos euros

EVO Banco es gratis pero se aplica el tipo de cambio

Bankia es entre el 4,5 y 5% sobre el importe

Ibercaja 4% sobre importe mínimo que son 3 euros

Abanca 4% sobre 4 euros mínimo. Excepto tarjeta NX.

Sabadell 4,5 % sobre 4 euros

Unicaja entre 4 y 5% sobre mínimo e 3,5 euros.

Casas de cambios

Las casas de cambios son las entidades que se dedican de forma específica a realizar esta operación. Lo más llamativo de esta opción es que no tiene comisiones, pero sí suelen aplicar tipos de cambio que aumentan el precio y suponen sobrecostes en el precio final.

Consejos

Además de decidir a través de qué medio hacerlo, debes tener en cuenta lo siguiente:

No dejes el cambio de moneda para última hora. Si optas por hacerlo en España a través de un banco puede que tarden unos días. Lo mejor es que lo tengas preparado con antelación.

Para cambiar monedas a través de una entidad bancaria tienes que ser cliente de ese banco.

Toma siempre como guía el tipo de cambio oficial. Si algún anuncio de alguna entidad te llama la atención por no tener cargos presta especial atención a los tipos de cambio.

El Banco de España no cambia monedas

Una aclaración. No se puede hacer un cambio de moneda extranjera en el Banco de España. Tal y como señalan en su página web oficial, esta entidad no tiene la posibilidad de hacer el cambio de moneda.

