El pago aplazado crece en España: el 37% de los consumidores ya recurre al BNPL

El pago aplazado sigue ganando terreno entre los consumidores españoles. Un 37 % de la población ha utilizado alguna solución BNPL —Buy Now, Pay Later (compra ahora, paga después)— en los últimos años, según la 3ª edición del Libro Blanco ‘Presente y futuro de los medios de pago’ elaborado por Oney . El informe, presentado este diciembre, radiografía un ecosistema cada vez más digital, dominado por la búsqueda de flexibilidad, comodidad y control inmediato.

El documento analiza el contexto regulatorio, tecnológico y de hábitos de consumo, y ofrece a empresas, comercios y entidades financieras herramientas para anticiparse a la transformación del sector. “Nuestro papel no solo se limita a ofrecer soluciones financieras, también a generar conocimiento, fomentar hábitos de consumo responsables y promover un desarrollo económico sostenible”, subraya Oney en el informe.

El BNPL conquista a las nuevas generaciones

El pago fraccionado inmediato se ha consolidado como una de las opciones preferidas de los usuarios jóvenes. Según el informe Hábitos de consumo de los españoles, incluido en el Libro Blanco, el 32 % de los jóvenes ha utilizado BNPL, especialmente en compras digitales y omnicanal. Entre los mayores de 65 años, ocurre lo contrario: el 73 % nunca ha recurrido a estos servicios.

La búsqueda de flexibilidad se refleja también en que el 23,8 % lo ha usado en los últimos 12 meses y otro 13,4 % lo utilizó hace más tiempo. Oney interpreta esta evolución como una señal clara: “La adopción de BNPL refleja cómo los consumidores buscan cada vez más flexibilidad y comodidad en sus pagos, lo que confirma la necesidad de que empresas y entidades financieras se adapten a estas preferencias emergentes”.

Pagos móviles, wallets y biometría impulsan un ecosistema cada vez más digital

El Libro Blanco sitúa la última década como un punto de inflexión. Los pagos electrónicos en Europa superaron el billón de euros en 2023, según datos recogidos por la CNMC y reflejados en el informe. Las billeteras digitales (wallets) ya representan el 50 % del gasto global en comercio electrónico y el 30 % del gasto en puntos de venta físicos, según el Global Payments Report 2024 analizado por Oney.

Además:

Más de 1.000 millones de personas usan monederos móviles en el mundo, según cifras citadas en el documento.

usan monederos móviles en el mundo, según cifras citadas en el documento. Los consumidores más jóvenes lideran la adopción de pagos sin contacto, biometría y experiencias omnicanal .

. En España, las transferencias SEPA instantáneas crecieron un 17,4 % en 2024, situando al país como líder europeo, según datos del informe anual de Iberpay analizados en el Libro Blanco.

La conclusión es clara: la digitalización ya no es tendencia, sino norma. Las experiencias de pago “rápidas, invisibles y sin fricción” marcarán la evolución del mercado.

Cinco fuerzas que transformarán los pagos en los próximos tres años

El Libro Blanco identifica cinco vectores de cambio que marcarán el ritmo hasta 2028:

1. Regulación más exigente: PSD3, ISO 20022 y DORA

La nueva PSD3, la adopción plena del estándar ISO 20022 y el reglamento DORA redefinirán los requisitos de interoperabilidad, seguridad y resiliencia operativa. La regulación “se consolida como un motor determinante del cambio”, destaca el informe.

2. El euro digital, en el horizonte de 2029

El proyecto de euro digital avanza tras finalizar su fase de preparación. Si la legislación europea se adopta en 2026, la primera emisión podría llegar en 2029. Oney anticipa un modelo híbrido donde convivirán CBDC y soluciones privadas, con garantías adicionales de seguridad y estabilidad monetaria.

3. Nuevas alianzas entre banca, fintechs y comercios

Las fronteras entre actores del ecosistema se difuminan. Los bancos buscan la agilidad de las fintech, y los comercios electrónicos demandan pagos integrados y financiación embebida (embedded finance). El informe cita operaciones como la compra de Orange Bank por Ibercaja como ejemplo de esta convergencia.

4. IA generativa aplicada a pagos: más seguridad y personalización

La IA permite:

Detección de fraude en tiempo real.

Ajustes inteligentes de riesgo en BNPL.

Experiencias personalizadas basadas en comportamiento.

La IA “ya no es una promesa, sino una herramienta esencial en todo el ciclo del pago”, indica el documento.

5. Pago como servicio (PaaS) y auge de las plataformas integradas

El PaaS posibilita que las empresas incorporen pagos, financiación y fidelización sin infraestructura propia, simplificando costes y mejorando la experiencia del usuario. Pero el informe advierte sobre riesgos de concentración tecnológica.

Hacia los “pagos verdes” y modelos más sostenibles

El Libro Blanco anticipa un crecimiento de las iniciativas de sostenibilidad: tarjetas con materiales reciclados, compensación de huella por transacción y posibles estándares europeos de pagos verdes. El reto será evitar el greenwashing y garantizar mediciones verificables.

Oney: “El futuro de los pagos será invisible, inmediato y seguro”

Desde Oney defienden una visión basada en la integración tecnológica, la educación financiera y la colaboración con el ecosistema. Como recoge el informe: “Nuestra apuesta es avanzar hacia una digitalización integral que combine usabilidad universal con seguridad reforzada” .

Xochitl González, CMO de Oney, añade en la nota de prensa: “El futuro de los pagos se construye acompañando a las necesidades financieras de las personas. Nuestro objetivo es cumplir sus expectativas desde la responsabilidad, garantizando la seguridad en cada transacción y apoyándonos en la tecnología para impulsar un ecosistema de pagos sólido, inclusivo y preparado para lo que viene”.