La vivienda de segunda mano en España se encarece: precios llegan a 223.129 euros

NOTICIA de de Javi Navarro

En octubre de 2025, el valor medio de una vivienda de segunda mano de 80 m² en España se oferta por 223.129 euros, un notable incremento respecto a los 189.062 euros registrados hace un año —esto equivale a un aumento de 34.067 euros, o un 18% más. Este salto se produce en un contexto donde el precio medio por metro cuadrado alcanza los 2.789 euros, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. Comparado con octubre de 2023, cuando la vivienda se valoraba en 172.700 euros, se observa un incremento acumulado de más de 50.000 euros.

Factores del incremento de precios

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que “el precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un crecimiento sostenido y de gran intensidad en los últimos años, impulsado por el fuerte desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta estructuralmente limitada”. Actualmente, el valor medio se sitúa apenas un 5,5% por debajo de los máximos históricos de 2007, cuando una vivienda de 80 m² se valoró en 236.160 euros.

Además, la situación de la oferta se ha vuelto crítica, ya que “la falta de oferta asequible sigue siendo el principal motor del encarecimiento”, enfatiza Matos. Prácticamente todas las comunidades autónomas han experimentado incrementos en sus precios, y ocho de ellas superan el 10%. Destacan Madrid y Baleares, que se encuentran por primera vez por encima de los 5.000 euros por metro cuadrado, con precios de 5.198 euros/m² en Baleares y 5.089 euros/m² en Madrid.

Aumento por comunidades autónomas

Los incrementos interanuales varían significativamente a lo largo del país. En total, todas las 17 comunidades autónomas han visto aumentos en los precios de la vivienda respecto al año anterior. Las comunidades con las subidas más elevadas son:

Comunitat Valenciana: 22,6%

Región de Murcia: 21,2%

Asturias: 21,0%

Andalucía: 20,2%

Madrid: 18,9%

Canarias: 18,0%

Cantabria: 16,1%

Baleares: 15,9%

País Vasco: 12,6%

Cataluña: 12,5%

Galicia: 11,6%

Castilla y León: 7,2%

La Rioja: 6,0%

Aragón: 4,1%

Castilla-La Mancha: 3,8%

Extremadura: 2,3%

Navarra: 1,9%

En la comparativa a nivel provincial, 48 de las 50 provincias han experimentado aumentos en el precio interanual de la vivienda; el 96% de las provincias ven incrementos y 27 superan el 10%.

Capitales de provincias y municipios

En las capitales de provincia, la tendencia es similar: 49 de las 50 han visto incrementos. Las más destacadas son:

Santa Cruz de Tenerife: 29,5%

Soria: 29,3%

León: 24,1%

Guadalajara: 21,0%

Castellón: 20,7%

Las únicas capitales que han registrado descensos en sus precios son Cádiz y Pamplona, mientras que la capital más cara es Donostia – San Sebastián con un precio de 7.009 euros/m².

Finalmente, el 89% de los 529 municipios analizados también ha experimentado un aumento en los precios, con incrementos superiores al 50% en localidades como Vera (72,9%) y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (67,5%).

En este contexto, la evolución del mercado inmobiliario español revela no solo la creciente dificultad de acceso a la vivienda, sino también el firme crecimiento de los precios, acentuando el desafío habitacional para muchas familias.