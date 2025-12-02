Comprar casa sin negociar: crece el número de españoles que aceptan el precio tal cual

NOTICIA de de Javi Navarro

El margen de negociación en el sector inmobiliario continúa disminuyendo en España, con apenas el 52% de los compradores que intentó rebajar el precio de una vivienda en el último año —una caída de cinco puntos respecto a hace tres años—. Este descenso refleja una tendencia de menor capacidad de negociación entre los demandantes de vivienda, quienes se sienten cada vez más limitados en sus opciones, especialmente en un contexto donde la oferta es escasa.

El informe ‘Experiencia en compraventa en 2025’, elaborado por Fotocasa Research, revela que en este mismo periodo, la disposición de los vendedores a negociar también se ha visto afectada. El porcentaje de propietarios que acordaron ajustar su precio ha disminuido del 60% en 2023 al 57% en la actualidad.

“Cada año observamos un retroceso en la capacidad de negociación de las partes. La negociación es un mecanismo fundamental de equilibrio que permite que el punto de encuentro entre oferta y demanda sea justo. Cuando una de las partes tiene un poder de negociación claramente superior, como ocurre en escenarios de escasez de oferta, la otra queda en desventaja y el mercado se desequilibra”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Bajas rebajas

A pesar de la disminución de la negociación, la mayoría de los compradores que deciden intentar negociar logran obtener algún tipo de descuento. El 83% de quienes negociaron consiguieron cerrar la operación por un precio inferior al inicial —una cifra que ha registrado un incremento de tres puntos en comparación con el año anterior. Sin embargo, la magnitud de estos descuentos no es significativa: el 77% de los compradores que lograron una rebaja no superó el 10%, un dato que se mantiene estable respecto al año pasado.

Por el lado de los vendedores, el 90% de aquellos que accedieron a negociar afirmaron que su propiedad se vendió por un valor por debajo del inicialmente propuesto, mientras que solo el 5% logró incrementar el precio respecto al inicial —una disminución notable del 9% registrado en 2024.

Plazos de negociación: Compradores más eficientes que vendedores

En cuanto al tiempo dedicado a la negociación, se observan diferencias marcadas entre compradores y vendedores. Más de la mitad de los compradores (55%) cerraron el proceso de ajuste de precios en menos de un mes, cifra que se mantiene constante respecto a 2024. En contraste, solo el 35% de los vendedores alcanzaron un acuerdo en ese mismo plazo, una leve mejora frente al 32% del año anterior.

Motivos de ajuste de precio

Entre las razones más comunes que llevan a modificar el precio, el 41% de los compradores señala que fue la única forma de llegar a un acuerdo, una cifra que ha disminuido dos puntos respecto a 2024. En el caso de los vendedores, este argumento se incrementó al 47%. Además, otros factores que llevaron a modificar el precio son la urgencia de la situación (17% entre los vendedores) o la escasez de interesados (16%).

Las causas citadas incluyen también el estado de la vivienda (26% de los compradores) y la percepción de que el precio inicial no se ajusta a la realidad del mercado (19%).