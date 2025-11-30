¿Quién está realmente detrás de tu hipoteca?

¿Qué tipos de entidades pueden ofrecer préstamos hipotecarios? ¿Por qué es importante verificar la inscripción de un prestamista? ¿Qué riesgos conlleva contratar sin verificar la legalidad? ¿Qué hacer si crees haber sido víctima de un prestamista no registrado? Esta y otras muchas preguntas vamos a resolverlas a continuación. Descubre quiénes pueden ofrecerte una hipoteca en España.

Firmar un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda es, para la mayoría de las personas, una de las decisiones financieras más significativas de sus vidas. Cada año, miles enfrentan por primera vez el reto de elegir la hipoteca que mejor se adapte a sus necesidades.

En España, los préstamos con garantía hipotecaria, comúnmente conocidos como hipotecas, son operaciones financieras de gran relevancia que únicamente pueden ser ofrecidas por personas y empresas que están debidamente autorizadas e inscritas en los registros públicos correspondientes.

¿Quién puede ofrecer un préstamo hipotecario?

Antes de lanzarte a buscar una hipoteca, es fundamental conocer quiénes están habilitados para conceder estos préstamos en España. Las entidades que pueden ofrecer préstamos hipotecarios son:

Entidades de crédito: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Sucursales en España: entidades de crédito extranjeras que operan en el país.

entidades de crédito extranjeras que operan en el país. Establecimientos financieros de crédito: entidades especializadas en distintas formas de financiación, entre ellas leasing y préstamos hipotecarios.

entidades especializadas en distintas formas de financiación, entre ellas leasing y préstamos hipotecarios. Prestamistas inmobiliarios: empresas o profesionales registrados que otorgan directamente dinero para la adquisición de una vivienda o un inmueble residencial.

Además, existen los intermediarios de crédito inmobiliario, quienes no prestan dinero, sino que buscan y negocian el mejor crédito con los prestamistas que finalmente ofrecerán la financiación.

Recuerda que:

Las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras deben estar inscritas en el Registro de Entidades del Banco de España.

Los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas deben estar inscritos en el Registro de prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario del Banco de España.

¿Por qué las actividades de intermediación y concesión de crédito inmobiliario son actividades reservadas?

Las actividades de intermediación y concesión de crédito inmobiliario están consideradas reservadas, ya que su ejercicio implica importantes riesgos económicos y jurídicos tanto para los prestatarios como para el sistema financiero en general. Por esta razón, la ley establece requisitos legales específicos y la necesidad de un registro correspondiente.

La legislación también busca asegurar que los contratos de crédito inmobiliario sean claros y transparentes, regulando la conducta de los prestamistas y los intermediarios. Esto incluye una obligación de comprobar la capacidad de reembolso del prestatario antes de conceder un préstamo.

¿Qué puede pasar si contratas con un intermediario o un prestamista inmobiliario no registrado?

Recurrir a un crédito inmobiliario con un individuo no inscrito podría acarrear serios problemas financieros. Podrías enfrentarte a niveles de endeudamiento excesivo, falta de respeto a tus derechos o costos injustos. Además, confiar en un intermediario no registrado podría culminar en condiciones de hipoteca desfavorables o mal asesoramiento, incrementando tu riesgo financiero.

Además, si contactas a una persona no registrada, no estarás protegido por las normas de transparencia que regulan el crédito inmobiliario y, ante cualquier queja, no podrás presentar una reclamación ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Por ello, es fundamental verificar la inscripción de la persona que ofrece un servicio relacionado con créditos inmobiliarios antes de contratarlo. Si sospechas de la regularidad de su inscripción, puedes comunicar la situación a través de nuestro Canal Externo de Denuncias.