Los municipios con mayor aumento del precio de la vivienda en 2025: en la Comunitat Valenciana y Murcia

NOTICIA de de Javi Navarro

En el último año, 7 de los 10 municipios en los que más ha aumentado el precio de la vivienda se encuentran en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Todos estos municipios han experimentado incrementos superiores al 37%, lo cual contrasta con la subida promedio nacional que se sitúa en el 15,7%, según los últimos datos revelados en el reciente informe de precios de vivienda publicado por el marketplace inmobiliario idealista.

Ranking de municipios con mayor incremento

Encabezando el ranking se encuentra el municipio coruñés de Malpica de Bergantiños, que ha visto un aumento del 57% en el precio de sus viviendas en el último año. A continuación, dos municipios alicantinos —Cox y Rafal— presentan incrementos del 54% y 53%, respectivamente. Completando el top 5, el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés registra una subida del 48% respecto al año anterior.

Los detalles del top 10 son los siguientes:

1. Malpica de Bergantiños (Galicia) – 57% de aumento

2. Cox (Alicante) – 54% de aumento

3. Rafal (Alicante) – 53% de aumento

4. Villarejo de Salvanés (Comunidad de Madrid) – 48% de aumento

5. Torre-Pacheco (Región de Murcia) – 46% de aumento

6. Fuente-Álamo (Región de Murcia) – 44% de aumento

7. Marina de Cudeyo (Cantabria) – 39% de aumento

8. La Pobla de Vallbona (Valencia) – 37% de aumento

9. San Pedro del Pinatar (Región de Murcia) – 37% de aumento

10. Gilet (Valencia) – 37% de aumento

Incrementos destacados en otras comunidades

El informe también detalla el municipio con mayor aumento de precio en cada comunidad autónoma. Entre estos, se destacan: