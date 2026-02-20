Los españoles vuelven a pedir más crédito: suben banca, microfinanzas y financiación de coches

ASNEF y Equifax han cerrado el cuarto trimestre de 2025 con una señal clara: los españoles han vuelto a pedir más crédito y lo hacen, sobre todo, a través de la banca, las microfinancieras y la financiación vinculada al automóvil. A ese empuje se suma otro fenómeno que gana peso en el día a día de los consumidores: los servicios de “Buy Now, Pay Later” (BNPL) —la financiación aplazada en el momento de la compra, habitualmente en comercios y plataformas digitales—.

El diagnóstico forma parte del ‘Informe de Tendencias de Crédito‘ del cuarto trimestre de 2025, en el que ambas entidades destacan una fuerte aceleración de la demanda en esos segmentos y un cierre del año especialmente dinámico.

Qué está empujando la demanda: cuatro motores claros

En el cierre de 2025, el informe señala una aceleración “por sectores” con especial protagonismo de:

Banca (entidades financieras tradicionales).

(entidades financieras tradicionales). Microfinancieras (operadores especializados en importes pequeños o financiación más inmediata).

(operadores especializados en importes pequeños o financiación más inmediata). Financiación de automoción (crédito para compra o renovación de vehículo, entre otros usos).

(crédito para compra o renovación de vehículo, entre otros usos). Servicios BNPL (“compra ahora, paga después”).

En la práctica, este enfoque permite contar la historia desde lo cotidiano: más operaciones de financiación que vuelven a aparecer en decisiones de consumo relevantes —como la compra de un coche— y en compras del día a día —con pagos fraccionados tipo BNPL—, además del canal bancario clásico.

Del enfoque sectorial al cuadro completo: 2025 termina en máximos (130%) tras el empujón del último trimestre

Con ese contexto, ASNEF y Equifax resumen el cierre del ejercicio con un dato principal: la demanda de crédito termina 2025 en un 130%, después de “un fuerte impulso en el cuarto trimestre” y con la actividad en niveles máximos.

En palabras del propio comunicado, “el crecimiento del último trimestre sitúa la demanda de crédito en máximos” y “consolida una tendencia alcista” para concluir el año en su punto más alto. Es decir: el final de año no solo compensa la desaceleración típica del verano, sino que refuerza la foto de conjunto.

Cómo se interpreta el “130%” y por qué importa

El informe trabaja con indicadores de evolución de demanda, y la lectura periodística aquí es sencilla: más demanda equivale a más consultas y más actividad crediticia en el tramo final del año, justo cuando suelen concentrarse decisiones de consumo y cierres comerciales.

También es relevante el contexto que subraya el documento: tras la “desaceleración estacional habitual del periodo estival”, el último trimestre vuelve a apretar el acelerador, algo que, a nivel informativo, suele interesar tanto al sector financiero como a quienes siguen la economía doméstica.

Más crédito, pero con mejor perfil de riesgo: la otra clave del cierre de 2025

El informe añade un matiz que cambia el tono de la noticia: no solo crece la demanda, sino que mejora de forma notable el perfil de riesgo de quienes solicitan crédito al cierre del año. Según ASNEF y Equifax, esa mejora “corrige el repunte observado en el tercer trimestre” y acerca el indicador “a sus niveles mínimos”.

Este punto es importante porque aporta equilibrio: el aumento de la demanda no se presenta como un repunte acompañado de más riesgo, sino como un cierre con mejor calidad del perfil.

Qué significa “perfil de riesgo” en este tipo de informes

En el marco metodológico del informe, el perfil de riesgo se mide con un indicador denominado Hit Rate, descrito como “el porcentaje de deudores encontrados en el fichero de ASNEF sobre el total de consultas”.

Dicho de forma comprensible:

Cuanto más alto es ese porcentaje, más consultas “encuentran” deudores en el fichero.

es ese porcentaje, más consultas “encuentran” deudores en el fichero. Cuando el indicador baja, el perfil de la demanda puede interpretarse como menos expuesto a riesgo —en los términos que utiliza el informe—.

ASNEF y Equifax destacan precisamente esa mejora al cierre del ejercicio, tras el repunte del tercer trimestre.

Qué otros indicadores mira el informe y por qué ayudan a entender el momento

