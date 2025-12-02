Revolución smart home: los españoles aceleran la adopción de domótica en sus viviendas

NOTICIA de de Javi Navarro

Un reciente estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) revela que el 78% de los españoles está dispuesto a invertir en soluciones de domótica para transformar su hogar en un espacio más inteligente —una tendencia que refleja el creciente interés por la digitalización en el ámbito residencial—, aunque la predisposición a adoptar esta tecnología varía significativamente entre las comunidades autónomas. Los castellanomanchegos lideran este cambio, con un 87% dispuestos a realizar dicha inversión, seguidos por los extremeños (83%) y andaluces (80,5%). En contraste, aragoneses (72%), gallegos (72,3%) y vascos (73%) muestran una menor inclinación hacia la domótica.

Interés por la calidad de vida y la tecnología en el hogar

El estudio también indica que el 76,7% de los españoles considera que su calidad de vida mejoraría al vivir en una casa inteligente. Actualmente, solo un 18% de la población dispone de dispositivos como robots aspiradores o asistentes de voz, aunque existe un notable interés en instalar termostatos, bombillas y enchufes inteligentes, elementos que pueden elevar la comodidad y la eficiencia del hogar.

El interés por la domótica no es uniforme y desciende con la edad; el 84,7% de las personas de 25 a 34 años están dispuestas a invertir, seguidas por el 82,4% en el grupo de 35 a 44 años y el 78,5% de aquellos entre 45 a 54 años. A partir de los 55 años, este porcentaje baja a 69,7%.

En cuanto a la relación con los ingresos, el interés en tecnología inteligente se incrementa con la capacidad adquisitiva: un 73,9% de los hogares con menos de 21.000 euros están dispuestos a invertir, cifra que se eleva al 81,9% en aquellos que superan los 30.000 euros anuales.

Estado actual de la digitalización en los hogares españoles

En términos de digitalización, los hogares españoles poseen de media 1,9 dispositivos inteligentes, un ligero aumento respecto a los 1,78 de 2024. Aunque las diferencias son mínimas entre comunidades, Murcia (2,5) y Andalucía (2,4) encabezan la lista, mientras que Castilla y León y el País Vasco están en la parte baja, con solo 1,4 dispositivos por hogar.

El perfil demográfico también juega un papel crucial en la adopción de tecnología: los jóvenes de 25 a 34 años lideran con 2,6 dispositivos, en contraposición a 2 para el grupo de 35 a 44 años y 1,5 para aquellos de 55 a 65 años. Por nivel de ingresos, los hogares con menos de 21.000 euros tienen un promedio de 1,4 dispositivos, mientras que aquellos con ingresos superiores a 30.000 euros alcanzan y mantienen la cifra de 2,6, convirtiéndose en los más digitalizados.

Las principales ventajas de la domótica

La integración de dispositivos inteligentes en los hogares es vista principalmente como una forma de aumentar la comodidad y confort, valorada por un 67% de los encuestados. Otros beneficios importantes son el ahorro energético (61%) y la mejora de la seguridad (52%). Sin embargo, aspectos como la sostenibilidad (32%) y la innovación (25%) son considerados menos relevantes.

Además, un 77% de los españoles afirma que vivir en una casa inteligente podría mejorar su calidad de vida, aunque un 19% necesita más información o no percibe un impacto directo de esta digitalización.

Dispositivos más demandados en el hogar inteligente

Entre las tecnologías más solicitadas por los españoles, los termostatos inteligentes son los que generan más interés (40%), seguidos por las bombillas inteligentes (38%) y los enchufes e interruptores inteligentes (37%). Actualmente, los dispositivos más comunes en los hogares son los robots aspiradores (18,4%) y los asistentes de voz (18,1%).

Con una creciente inclinación hacia la domótica y una percepción positiva de sus beneficios, los españoles están cada vez más cerca de adoptar un estilo de vida digital que promete mejorar la calidad de vida en sus hogares.