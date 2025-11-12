Más de 100.000 personas viven atrapadas en sus viviendas por falta de accesibilidad

NOTICIA de de Javi Navarro

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha hecho un llamado urgente sobre la grave problemática de la accesibilidad en los edificios españoles, donde un alarmante 80% de las viviendas no están adaptadas para personas mayores. Actualmente, uno de cada tres hogares presenta dificultades de acceso y solo el 50% cuenta con garaje o ascensor. Esta situación ha llevado a que más de 100.000 personas se encuentren efectivamente atrapadas dentro de sus hogares, sin poder salir a la calle.

Para dar visibilidad a esta realidad, el CGATE ha lanzado el cortometraje *“Por ti lo hacemos posible”*, presentado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Este emotivo corto narra la historia de un abuelo que, debido a la falta de un ascensor en su edificio, no puede asistir a los partidos de fútbol de su nieto. La historia concluye con una acción vecinal que permite derribar esa barrera arquitectónica.

El cortometraje, protagonizado por Jesús Paños, expresidente del Colegio de Madrid, Luis Gil-Delgado, su exgerente, y la actriz Natalia Fisac, tiene como objetivo generar conciencia social a través del lenguaje audiovisual.

Creación de espacios informativos

Cabe destacar que, paralelamente a la presentación del cortometraje, la Comisión de Accesibilidad del CGATE ha puesto en marcha la web edificiosaccesibles.es. Este portal busca ofrecer información sobre accesibilidad en edificaciones, incluyendo diagnósticos, normativa vigente, ayudas económicas y soluciones técnicas para las comunidades de propietarios.

La iniciativa se dirige a combatir la escasa concienciación social y la tendencia a abordar la accesibilidad de manera parcial. Al respecto, se pretende facilitar el asesoramiento de profesionales en la Arquitectura Técnica, un área que actualmente necesita más visibilidad y conocimiento.

Testimonios y reflexiones sobre la accesibilidad

Durante la presentación, Alfredo Sanz, presidente del CGATE, señaló que “este cortometraje no solo proyecta una historia, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo construimos y, sobre todo, cómo convivimos”. Además, enfatizó que “la accesibilidad no es un lujo de unos pocos, es una necesidad de todos”, recordando que “las viviendas no pueden convertirse en cárceles para quienes las habitan”.

En la mesa redonda que siguió, moderada por la periodista Winnie Martínez, se analizaron estos desafíos. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), compartió que “el 85% de las quejas que recibimos son de comunidades de propietarios. Necesitamos mayor sensibilización social para ser más humanos y que los profesionales entiendan que el diseño de un edificio no es incompatible con su funcionalidad”.

Por su parte, Carmen Fernández, arquitecta técnica en Fundación ONCE y embajadora del CGATE, subrayó que existe “una brecha de conocimiento importante”. En este sentido, “todos conocemos la normativa, pero hay que saber el por qué y para qué de cada cosa. ¿De qué sirve, por ejemplo, un timbre en un baño para personas discapacitadas a la altura del interruptor de la luz si hay una caída?”, preguntó Fernández.

Asimismo, Jesús Paños, el actor protagonista, compartió su experiencia personal sobre los desafíos de movilidad que enfrenta en su vida diaria. “Siempre se ha dicho que los arquitectos técnicos somos los médicos de cabecera de los edificios. Ya no solo debemos serlo a la hora de proyectar o ejecutar un edificio, sino también para adecuarlos a las necesidades de la población. Cinco escalones en el portal pueden convertirse en una barrera infranqueable”, enfatizó.

Retos financieros para la adaptación de edificios

A pesar de que desde 2017 la ley exige ajustes razonables de accesibilidad, la falta de consenso entre vecinos y el alto coste de las obras continúan obstaculizando las reformas necesarias. La instalación de un ascensor puede oscilar entre 10.000 y 40.000 euros, y montar un ascensor nuevo puede superar los 120.000 euros.

El CGATE recuerda que la Arquitectura Técnica desempeña un rol fundamental en la gestión de subvenciones y en la prescripción de soluciones eficaces para evitar sobrecostes. “Con esta iniciativa queremos impulsar un cambio real en torno a una necesidad creciente: el envejecimiento de la población, el aumento de personas con movilidad reducida y la urgencia de que las comunidades de propietarios afronten un reto que no es solo técnico, sino social”, concluyó Alfredo Sanz.