El auge del ‘bracketing’ y el ‘wardrobing’ dispara las devoluciones online en España hasta los 13.300 millones

NOTICIA de de Javi Navarro

El comercio electrónico español vive un fenómeno creciente: las devoluciones online superarán los 13.300 millones de euros en 2025, según el estudio anual de ZigZag elaborado junto a Retail Economics. Un volumen sin precedentes que refleja cómo las nuevas prácticas de consumo —como el bracketing, el wardrobing o el staging— están redefiniendo los hábitos de compra y complicando la rentabilidad de los minoristas.

Qué hay detrás del fenómeno de las devoluciones masivas

El informe de ZigZag confirma que casi la mitad de las devoluciones (47%) proceden de dos perfiles de consumidores: los “devolutores reincidentes” y los “devolutores tardíos”. Aunque juntos representan solo el 24% de los compradores online, concentran casi la mitad de los productos devueltos, especialmente en moda, calzado y electrónica.

Las cifras lo demuestran: la ropa (31%) y el calzado (27%) son las categorías con más devoluciones, seguidas de los productos electrónicos (23%). En total, los reincidentes —un 11% del total— generan el 23% de las devoluciones, mientras que los devolutores tardíos suponen un 14% y originan otro 24% adicional.

Bracketing, wardrobing y staging: nuevas prácticas de consumo

El informe pone el foco en tres hábitos de compra que están ganando terreno y que explican buena parte del aumento de devoluciones en España:

Bracketing: consiste en comprar varias tallas o colores con la intención de devolver los que no gusten o no encajen. En España, uno de cada cuatro consumidores actúa así, cifra que asciende al 35% entre la Generación Z.

consiste en comprar varias tallas o colores con la intención de devolver los que no gusten o no encajen. En España, actúa así, cifra que asciende al 35% entre la Generación Z. Devoluciones tardías: el consumidor español tarda una media de 9,1 días en devolver un producto. Un 32% lo hace pasados los 10 días, lo que bloquea el stock disponible y reduce el valor de reventa.

el consumidor español tarda una media de en devolver un producto. Un 32% lo hace pasados los 10 días, lo que bloquea el stock disponible y reduce el valor de reventa. Wardrobing y staging: prácticas cada vez más comunes entre los jóvenes. Hasta un 22% de los menores de 30 años reconoce haber comprado ropa solo para usarla una vez —en un evento o para subir fotos a redes sociales— y devolverla después.

Estas conductas reflejan una relación más emocional y efímera con la compra, especialmente entre los consumidores más jóvenes, donde el impulso, la experimentación y la exposición digital condicionan la decisión de compra tanto como el producto en sí.

Diferencias generacionales y efecto sobre el e-commerce

El problema se acentúa entre la Generación Z: el 42% de sus miembros devuelve los productos pasados más de 10 días, frente al 8% de los mayores de 55 años. También difieren los métodos elegidos: los jóvenes muestran mayor preferencia por las taquillas inteligentes y por devolver en tienda física (20%).

El informe señala que la satisfacción del cliente depende en gran medida de la rapidez en los reembolsos: si el proceso se completa en menos de cinco días, la confianza se mantiene; a partir del sexto día, la frustración crece rápidamente.

España, entre los países europeos con más devoluciones

En el contexto europeo, España se sitúa entre los mercados con mayor ratio de devoluciones no alimentarias (23,7%). Además, el 60% del gasto online español se destina a retailers internacionales, una de las cifras más altas del continente.

Paradójicamente, un 30% de los consumidores considera más sencillo devolver productos a retailers extranjeros que a marcas nacionales, lo que añade presión a los comercios locales, que deben competir con la eficiencia logística de gigantes como Amazon o Zalando.

El reto para las marcas: rapidez, flexibilidad y sostenibilidad

El Country Manager de ZigZag en España, Eduardo Montes, destaca que “las devoluciones representan uno de los mayores desafíos estratégicos del e-commerce. Nuestro informe revela que un segmento reducido de consumidores concentra un coste desproporcionado para retailers y marcas”.

Montes subraya que “la clave está en abordar este reto con datos, tecnología e innovación, para convertir la gestión de devoluciones en una verdadera ventaja competitiva”.

La compañía, especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de devoluciones, ofrecerá a los retailers españoles herramientas para agilizar los reembolsos, recuperar el valor del stock y ofrecer opciones de devolución más rápidas, flexibles y sostenibles.

Metodología

El estudio se basa en encuestas realizadas en julio de 2025 a una muestra representativa de 2.000 hogares españoles. Las previsiones de ventas y devoluciones se elaboraron con datos de Retail Economics y estadísticas oficiales nacionales.