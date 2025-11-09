Condenan a dos años de cárcel a una mujer por estafar más de 5.000 euros a la persona que cuidaba

NOTICIA de de Javi Navarro

La Audiencia de Navarra ha sentenciado a dos años de prisión a una empleada del hogar de 71 años por defraudar 5.294,13 euros a la mujer a la que cuidaba en Pamplona. La acusada, de origen boliviano, abusó de la confianza depositada en ella y utilizó una cuenta abierta en una farmacia para adquirir medicamentos y productos cosméticos, necesarios para su propia utilización, durante el periodo que duró su servicio, desde 2016 hasta el 7 de noviembre de 2024.

La sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, revela que la procesada trabajaba como interna en una vivienda del Segundo Ensanche de la capital navarra. Durante su labor, era responsable de “atender, apoyar y comprar todo lo necesario” para la mujer que requería sus cuidados. Sin embargo, la acusada aprovechó su acceso a la cuenta de la farmacia para hacer compras personales sin el consentimiento de su empleadora.

“Aprovechándose de la confianza que dicha farmacia tenía depositada en la señora a la que cuidaba”, la condenada realizó diversas adquisiciones que fueron cargadas contra la cuenta abierta. Como resultado de estos actos, la fiscalía había reclamado inicialmente una pena de seis años de prisión, acusando a la mujer de un delito continuado de estafa. Sin embargo, durante el juicio, celebrado el 1 de octubre, la fiscalía modificó su postura y solicitó una pena de dos años, lo que fue aceptado por la defensa.

En términos de responsabilidad civil, la condenada deberá reembolsar la totalidad de la cantidad estafada. La Audiencia Provincial decidió además suspender la pena privativa de libertad durante cinco años, siempre que la acusada pague mensualmente 88 euros y no incurra en ningún delito durante este periodo de prueba.