El euro digital será gratuito y no limitará en qué puedes gastar tu dinero

NOTICIA de de Javi Navarro

El euro digital es, básicamente, el dinero de siempre, pero en versión digital. No es una criptomoneda ni algo complicado: es dinero público, emitido por el Banco Central Europeo, que podrás usar para pagar igual que ahora usas billetes, monedas o la tarjeta. No servirá para controlar tus gastos, no tendrá restricciones sobre en qué puedes gastar tu dinero y, además, su uso básico será gratuito, tal y como explican los técnicos del Banco de España. En otras palabras: tú seguirás decidiendo cómo y cuándo pagar, solo que con una nueva forma de dinero pensada para el mundo digital.

El euro digital se perfila como una nueva forma de dinero público emitida por el Banco Central Europeo, pensada para facilitar pagos cotidianos de forma segura, sencilla y accesible. Funcionará como el efectivo, pero en formato digital, sin sustituir a billetes y monedas y sin limitar la libertad de uso de los ciudadanos.

¿Qué es exactamente el euro digital?

El euro digital sería una moneda digital de banco central destinada al uso diario de particulares y comercios. Permitirá pagar en tiendas físicas, por internet o entre personas, con un nivel de seguridad comparable al efectivo y con el respaldo directo del banco central.

A diferencia de otros medios de pago privados, el euro digital estaría diseñado como bien público, garantizando estabilidad, confianza y acceso universal dentro de la zona euro.

¿El euro digital será dinero programable?

Una de las dudas más frecuentes es si el euro digital implicará dinero programable, es decir, si terceros podrían decidir en qué, cuándo o cómo gastar el dinero. La respuesta es clara: no.

Qué es el dinero programable y por qué no aplica al euro digital

El dinero programable es aquel que solo puede usarse para un fin concreto. Un ejemplo habitual son las tarjetas restaurante, que únicamente permiten pagar en establecimientos de hostelería o alimentación autorizados.

El euro digital no funcionará así. Estará concebido para ofrecer la misma libertad de uso que el efectivo: cada persona decidirá cómo y cuándo utilizar su dinero, sin restricciones impuestas por terceros.

Pagos condicionales: más seguridad, no menos libertad

Cuando se habla de programabilidad en el contexto del euro digital, en realidad se hace referencia a los pagos condicionales. Se trata de opciones voluntarias que mejoran la seguridad de determinadas operaciones.

Por ejemplo, en una compra online, el pago podría ejecutarse solo cuando el comprador reciba el producto. Esta funcionalidad añade confianza y protección, pero no convierte al euro digital en dinero programable, ya que el control sigue estando en manos del usuario.

¿Habrá comisiones por usar el euro digital?

No. El uso básico del euro digital será gratuito para los ciudadanos. Al tratarse de un bien público, no se prevén comisiones por pagar, recibir dinero o mantener saldo para operaciones habituales.

Los bancos y proveedores de servicios de pago podrán ofrecer servicios adicionales, como herramientas avanzadas de gestión o pagos condicionales, que sí podrían tener un coste. Estas opciones serían siempre voluntarias.

Libertad, seguridad y coste cero en lo esencial

El euro digital no limitará el uso del dinero ni impondrá condiciones sobre cómo gastarlo. Al contrario, está pensado para reforzar la autonomía de los ciudadanos, mejorar la seguridad en los pagos digitales y mantener el acceso gratuito a los servicios básicos.

