Asesoramiento gratuito para afectados por incendios: una oportunidad para mejorar la seguridad de las viviendas

Los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos ofrecerán asesoramiento gratuito a los afectados por los recientes incendios forestales en España, que han arrasado más de 411.000 hectáreas, dejando tras de sí una devastadora afectación en viviendas. Este apoyo se enmarca en la urgencia de la rehabilitación post-incendio, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que subraya que esta es una oportunidad para mejorar la seguridad de las viviendas —particularmente en la interfaz urbano-forestal (IUF)— frente a un riesgo creciente debido al cambio climático.

“No se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de levantar hogares más preparados frente a un riesgo que seguirá aumentando en las próximas décadas por el clima extremo”, ha declarado Alfredo Sanz, presidente del CGATE. Este asesoramiento técnico complementará las ayudas económicas del Gobierno, que van desde un máximo de 5.160 euros por daños internos hasta 15.210 euros en caso de destrucción total.

Asesoramiento técnico gratuito: evaluación y rehabilitación

Los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos se han comprometido a realizar una evaluación preliminar del estado de las viviendas afectadas, una vez que se firme un acuerdo con la administración autonómica correspondiente. Esta evaluación determinará la clasificación de la vivienda, identificando si necesita rehabilitación o si se encuentra en ruina, sin costo para los propietarios afectados.

Compensaciones y medidas recomendadas

El CGATE también ha señalado que muchas de las viviendas dañadas carecen de protección pasiva contra el fuego, con estructuras de madera, cubiertas vulnerables y la falta de sistemas de detección y extinción. “Cada rehabilitación debe contemplar no solo la reparación de daños, sino la incorporación de soluciones constructivas que eleven el nivel de protección y reduzcan la exposición al fuego”, ha añadido Sanz.

Entre las intervenciones recomendadas se incluyen:

Refuerzo de estructuras con morteros ignífugos.

Aplicación de pinturas intumescentes sobre madera.

Sustitución de cubiertas y fachadas por materiales resistentes al fuego.

Instalación de sistemas automáticos de detección y rociadores interiores.

Diseños paisajísticos en exteriores que ayuden a reducir la propagación de las llamas.

Una inversión en seguridad y sostenibilidad

El CGATE hace hincapié en que el proceso de rehabilitación tras un incendio debe considerarse como una inversión en prevención. “Una casa puede convertirse en un `cortafuegos´ si está bien diseñada, mantenida y equipada. Rehabilitar con criterios de seguridad no solo protege al hogar afectado, sino que contribuye a salvaguardar a todo el entorno”, explican desde la entidad.

Por último, el CGATE aboga por la creación de una normativa específica que unifique requisitos de edificación, urbanismo y gestión del entorno natural en la interfaz urbano-forestal. “Los incendios ya no son hechos aislados: son un riesgo estructural. La reconstrucción no puede limitarse a devolver las viviendas a su estado previo, sino que debe dar un salto cualitativo en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, concluye Sanz.