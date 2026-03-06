Los sénior mantienen vivas las tiendas de barrio pese al auge del comercio online

NOTICIA de de Javi Navarro

Los consumidores sénior se han convertido en uno de los motores del consumo en España. Según el último estudio del Observatorio Cetelem sobre el perfil del consumidor mayor de 55 años, este grupo registra un gasto medio un 13% superior a la media nacional, con especial protagonismo en sectores como las reformas del hogar, el descanso o los productos de óptica.

El informe revela además que el ocio y el turismo ocupan un lugar central en sus prioridades. De hecho, el 82% de los consumidores sénior planea viajar en 2026, consolidando los viajes como el principal gasto previsto para el próximo año.

Tal y como explica el Observatorio Cetelem, el consumidor sénior se caracteriza por un perfil equilibrado entre prudencia y adaptación a los nuevos hábitos de compra, combinando el comercio físico con el online y priorizando productos funcionales y experiencias vinculadas al bienestar.

Viajes, deporte y tecnología lideran las compras en 2025

Durante 2025, los sectores que concentraron una mayor actividad de compra entre los consumidores sénior fueron el turismo, el deporte y la tecnología doméstica.

Los datos del estudio muestran que:

El 72-74% adquirió servicios de viajes o turismo , reflejando el peso del ocio en este segmento.

, reflejando el peso del ocio en este segmento. El 72% compró productos relacionados con el deporte , lo que evidencia la prioridad por mantener un estilo de vida activo.

, lo que evidencia la prioridad por mantener un estilo de vida activo. El 62-66% adquirió electrodomésticos o tecnología para el hogar.

para el hogar. El 52-59% compró dispositivos móviles .

. El 35-54% adquirió muebles o elementos de decoración .

. Un 28-33% realizó reformas en su vivienda.

Aunque participan en todos los sectores analizados, los consumidores sénior se sitúan generalmente por debajo de la media nacional en volumen de compra en algunas categorías —especialmente en gaming— donde la diferencia alcanza los 22 puntos porcentuales.

zoom-seniors-consumo-2026

Reformas del hogar: el mayor desembolso del consumidor sénior

Entre todos los sectores analizados, las reformas del hogar destacan como el ámbito con mayor gasto medio entre los consumidores sénior.

Según el Observatorio Cetelem, el gasto medio en reformas alcanzó los 4.969 euros en 2025, una cifra que se sitúa un 15% por encima de la media nacional y que supone además un incremento del 19% respecto al año anterior.

zoom-seniors-consumo-2026

Una parte importante de estas reformas está vinculada a la mejora de la eficiencia energética del hogar. En concreto:

El 29% de los sénior realizó reformas relacionadas con eficiencia energética .

. La mejora más habitual fue el aislamiento térmico mediante ventanas o cerramientos eficientes , mencionada por el 63%.

, mencionada por el 63%. Otras actuaciones incluyen la instalación de calderas eficientes, domótica o placas solares.

Los principales motivos que impulsan estas reformas son el ahorro energético, la mejora del confort en el hogar y la revalorización de la vivienda.

El turismo será el gran protagonista del consumo sénior en 2026

De cara a 2026, el informe confirma que el turismo seguirá liderando las prioridades de gasto.

Las previsiones indican que:

El 82% de los consumidores sénior planea realizar viajes o contratar servicios turísticos .

. El 70% prevé gastar en deporte , con un gasto medio estimado de 200 euros.

, con un gasto medio estimado de 200 euros. El 47% planea comprar electrodomésticos .

. El 42% prevé adquirir dispositivos móviles .

. El 40% tiene intención de comprar muebles , con un gasto medio de 741 euros.

, con un gasto medio de 741 euros. El 33% prevé gastar en óptica o audición, con un gasto medio de 319 euros.

Estos datos muestran que el consumo sénior se orienta principalmente hacia el bienestar, la salud y la mejora del hogar.

Las tiendas físicas siguen siendo el canal preferido

A pesar del crecimiento del comercio online, los consumidores sénior continúan mostrando una clara preferencia por las tiendas físicas.

Según el estudio:

El 46% prefiere comprar en grandes cadenas de distribución .

. El 30% opta por tiendas de barrio .

. El 25% utiliza principalmente el canal online. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Las tiendas de barrio destacan especialmente por tres factores muy valorados por este perfil de consumidor:

Cercanía (61%)

(61%) Trato personal y amabilidad (51%)

(51%) Confianza (45%)

Por su parte, las compras online se utilizan principalmente por la comodidad, el ahorro de tiempo y la variedad de productos disponibles.

Sin embargo, los sénior también identifican algunos inconvenientes del comercio digital. Entre los principales destacan:

La dificultad para realizar devoluciones (46%).

(46%). Los problemas para contactar con atención al cliente (41%).

(41%). El tiempo de espera para recibir el producto (36%).

Precio, calidad y comodidad marcan sus decisiones de compra

El estudio del Observatorio Cetelem también identifica los factores que más influyen en las decisiones de compra del consumidor sénior.

Entre los criterios más valorados destacan:

Precio competitivo

Rapidez y comodidad en la compra

Variedad y calidad del producto

Atención del vendedor y servicio postventa

Además, la confianza en un establecimiento aumenta cuando los precios están ajustados al mercado, el personal es amable o el comercio tiene una trayectoria consolidada.

Cómo se ha elaborado el estudio

El Observatorio Cetelem ha elaborado este informe a partir de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket mediante metodología CAWI.

El estudio se dirige a la población española mayor de 18 años y cuenta con una muestra de 1.000 encuestas, con un error muestral de ±3,16% para los datos globales.

Los resultados ofrecen una radiografía detallada del comportamiento de compra de los consumidores sénior en España y su creciente influencia en el mercado de consumo.