Incendios en Navidad: estos son los diez errores más comunes en los hogares españoles

NOTICIA de de Javi Navarro

Las sartenes olvidadas al fuego son el principal origen de los incendios domésticos en Navidad. En concreto, el 17% de los incendios registrados en los hogares españoles durante estas fechas se inician en una sartén, según el último análisis de siniestros realizado por AXA. A esto se suma que casi la mitad de los incendios —el 47%— se originan en la cocina entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, el periodo con mayor actividad doméstica del año.

El informe sitúa también entre los principales desencadenantes a los aparatos eléctricos (10%) y a las campanas extractoras con un mantenimiento deficiente (6%). Chimeneas, velas y cuadros eléctricos completan un listado en el que predominan los descuidos y la falta de prevención en el uso cotidiano del hogar.

“La prevención es fundamental también en Navidad, especialmente porque es una época en la que se intensifica el uso de las cocinas, de aparatos eléctricos —como las luces decorativas—, así como de chimeneas y velas”, advierte Fernando Carballo, director de Siniestros de AXA España.

Los principales motivos de incendios en el hogar en Navidad

Según el análisis de AXA —basado en los siniestros ocurridos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de 2024—, estos son los diez orígenes más frecuentes de incendios domésticos en Navidad:

Sartén: 17%

17% Aparato eléctrico: 10%

10% Campana extractora: 6%

6% Chimenea: 5%

5% Vela: 4%

4% Cuadro eléctrico: 4%

4% Incendio de un vecino: 3%

3% Cortocircuito: 3%

3% Calentador: 2%

2% Estufa: 2%

Solo las sartenes y las campanas extractoras concentran el 23% del total de los incendios en viviendas durante las fiestas, lo que refuerza el papel central de la cocina como espacio de riesgo en estas fechas.

La cocina, el punto más crítico del hogar

Los datos recopilados por la aseguradora reflejan que la cocina es el origen de casi uno de cada dos incendios domésticos en Navidad. El uso intensivo de fogones, aceites, pequeños electrodomésticos y sistemas de extracción incrementa la probabilidad de accidentes, especialmente cuando se relaja la vigilancia.

Desde el Aula de Prevención de la Fundación AXA, los expertos subrayan que la principal medida de seguridad en la cocina es no dejar nunca desatendidas las fuentes de calor y mantener la encimera despejada. Paños, utensilios o accesorios cercanos al fuego pueden actuar como aceleradores y facilitar la propagación de las llamas.

También recomiendan tener siempre a mano una tapa para cubrir una sartén en caso de incendio y sofocar el fuego. “Nunca se debe verter agua sobre una sartén que esté ardiendo”, recuerdan, ya que el efecto puede ser contrario y provocar una llamarada. En estos casos, si es posible, se aconseja utilizar un extintor doméstico o una manta ignífuga.

Estufas, velas y chimeneas: riesgos añadidos en invierno

Más allá de la cocina, AXA alerta de otros focos habituales en Navidad. Las estufas deben colocarse lejos de cualquier material combustible, contar con una ventilación adecuada y mantenerse limpias, ya que al riesgo de incendio se suma el de intoxicación por una combustión incompleta.

En el caso de las velas, los expertos insisten en no dejarlas nunca encendidas sin vigilancia y mantenerlas alejadas de cortinas, papel, cartón, plástico y adornos textiles —especialmente algodón y poliéster— muy presentes en la decoración navideña.

Respecto a las chimeneas, se recomienda asegurar una ventilación correcta para evitar la acumulación de monóxido de carbono y establecer una “zona de seguridad” de aproximadamente 1,5 metros delante del fuego, libre de cualquier material inflamable.

Preparación y actuación ante un incendio

AXA recuerda la importancia de disponer de extintores domésticos en la vivienda y de llamar al 112 lo antes posible ante cualquier conato de incendio, incluso aunque parezca controlado. La rapidez en la actuación puede evitar daños mayores tanto en la vivienda como en las personas.