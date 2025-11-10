Cada vez más españoles se hipotecan solos: el 45% ya compra vivienda sin pareja

NOTICIA de de Javi Navarro

Cada vez más españoles se lanzan a comprar vivienda por su cuenta. Según los datos del comparador y asesor hipotecario iAhorro, el porcentaje de personas que se hipotecan solas ha aumentado hasta el 45% del total en 2025, 7,5 puntos más que en 2022, cuando representaban el 37,5%. Sin embargo, acceder a una vivienda en solitario sigue siendo un reto: los solteros necesitan de media 12,1 años de ahorro para reunir la entrada y los gastos de compra.

Los solteros ganan autonomía, pero afrontan más trabas bancarias

El informe de iAhorro, publicado con motivo del Día del Soltero —que se celebra el martes 11 de noviembre—, muestra un cambio de tendencia en el perfil del comprador español. Cada vez más personas deciden dar el paso sin pareja, impulsadas por el deseo de independencia y estabilidad económica.

“Cada vez hay más personas que se sienten capaces de asumir una hipoteca por su cuenta, lo que demuestra una mayor autonomía y seguridad financiera”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro. No obstante, advierte que “aunque los solteros muestran más determinación y solvencia, los bancos siguen percibiendo un mayor riesgo en las operaciones con un solo titular, por lo que pueden exigir más garantías o limitar el importe del préstamo”.

Perfil del comprador soltero: 38 años, trabajo estable y 3.000 euros al mes

El estudio detalla que el perfil medio del hipotecado soltero en España es una persona de 38,2 años, con contrato indefinido (64,4%), antigüedad laboral de 7,4 años y un salario neto de unos 3.060 euros mensuales. La vivienda que adquiere cuesta de media 234.156 euros, y cuenta con unos 86.684 euros de ahorro para afrontar la entrada y los gastos.

Entre los usuarios de iAhorro que se hipotecan en solitario, el 90% compra viviendas de segunda mano, un 8% opta por obra nueva y apenas un 1,6% accede a vivienda protegida.

Por comparación, quienes compran en pareja mantienen una edad similar (38 años), pero su capacidad económica conjunta es mayor: el primer titular gana de media 2.834 euros netos, a los que se suman otros 2.238 del segundo titular. En total, ambos disponen de 5.072 euros mensuales y unos 105.700 euros de ahorro, lo que les permite acceder a viviendas de 310.500 euros de media.

El salario medio limita la hipoteca máxima a 167.000 euros

El principal obstáculo para los solteros sigue siendo la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. Con un salario medio en España de 28.049,94 euros brutos anuales —unos 1.800 euros netos al mes—, una persona sola solo podría destinar 630 euros mensuales a la hipoteca para mantener el ratio de endeudamiento del 35%.

Esto se traduce en una financiación máxima de unos 167.000 euros a 30 años con un tipo fijo del 2,15%, según cálculos de iAhorro. Sin embargo, el precio medio de una vivienda en España ronda los 226.225 euros (2.251 €/m²), lo que deja fuera a buena parte de los compradores individuales.

Para comprar un piso medio, un soltero debería aportar al menos 67.880 euros entre entrada y gastos, y tener unos ingresos de 2.275 euros netos mensuales para asumir una cuota de 682 euros.

Las islas y Madrid, donde más años hay que ahorrar

El tiempo necesario para reunir la entrada de una vivienda varía mucho según la comunidad autónoma. Según los datos de iAhorro, los solteros necesitan ahorrar más de 21 años en Baleares, 19 años en Madrid y 17 años en Canarias para poder acceder a una vivienda media.

En el lado opuesto, Extremadura es la región donde menos tiempo se necesita: unos 5,6 años de ahorro, seguida de Castilla y León (5,9 años) y Castilla-La Mancha (7,5 años).

El precio del metro cuadrado en Extremadura se sitúa en 881 euros, mientras que en Madrid alcanza los 4.067 euros y en Baleares los 3.946 euros, los más altos del país.

Los jóvenes, los más afectados por el acceso a la vivienda

La portavoz de iAhorro subraya que “los que lo tienen más difícil son los jóvenes, porque son los que menos ingresan y los que cuentan con menos tiempo de ahorro”. Aun así, destaca una mejora en su comportamiento financiero: “Los jóvenes y adultos solteros de hoy planifican mejor, ahorran más y buscan asesoramiento profesional para conseguir condiciones más viables”.

En toda España, el tiempo medio necesario para acceder a una vivienda en solitario es de 12,1 años de ahorro. Un dato que confirma la dificultad estructural del mercado inmobiliario para los compradores individuales, pero también su creciente determinación para alcanzar la independencia financiera y residencial.