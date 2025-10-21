Los jóvenes españoles duplican su conocimiento financiero, pero siguen firmando contratos sin leerlos

El porcentaje de jóvenes que declara tener un buen conocimiento financiero se ha duplicado en el último año, pasando del 7% en 2024 al 14% en 2025. Sin embargo, la mayoría sigue situándose en niveles básicos y reconoce una formación insuficiente para gestionar su economía doméstica. Así lo revela el nuevo z00m de actualidad sobre ‘Los jóvenes ante la educación financiera en España‘, elaborado por El Observatorio Cetelem.

Mayor interés, pero formación desigual

El estudio muestra que el 51% de los jóvenes solo cuenta con conocimientos financieros relacionados con gestiones básicas de la cuenta corriente, un dato que desciende 2,4 puntos respecto al año anterior y que se mantiene 4 puntos por debajo de la media nacional.

En el extremo opuesto, uno de cada siete jóvenes (13,7%) asegura tener un nivel alto de conocimientos financieros —6,4 puntos más que en 2024—, mientras que el grupo con nivel muy bajo aumenta 2 puntos. Esta tendencia indica que la mejora se concentra en un segmento reducido, sin que exista un avance homogéneo.

En cuanto a la formación recibida durante la etapa educativa, el 47,5% afirma haber tenido una formación deficiente o básica sobre gestión económica doméstica. Solo un 12,4% declara haber recibido formación avanzada, y un 28% se sitúa en un nivel medio.

Los jóvenes se informan más en medios especializados y blogs

Las fuentes de información más habituales para los jóvenes españoles son la familia y los amigos (40%), seguidos de los medios especializados en economía (35%) y los blogs y foros de internet (31%). Estos últimos crecen ligeramente respecto a la media nacional, lo que confirma el interés de los jóvenes por canales más digitales y especializados.

Los productos financieros sobre los que menos conocimiento tienen son las inversiones (38%) y las criptomonedas (33%), además de los préstamos hipotecarios (32%). Precisamente, las hipotecas son el producto que más interés despierta para recibir formación (30%), seguido de los préstamos personales (28%) y las cuentas de ahorro (26%).

Menor confianza en la información bancaria

Solo el 41% de los jóvenes afirma sentirse plenamente informado en sus gestiones bancarias, un descenso de 6 puntos respecto a 2024. Por el contrario, el 49% declara sentirse poco informado y el 10% nada informado —4 puntos más que el año pasado—.

Este descenso refleja una pérdida de confianza en la comunicación de las entidades financieras. Según el Observatorio Cetelem, “las entidades deben hacer un esfuerzo adicional para mejorar la transparencia y adaptar su lenguaje al público joven”.

Crece la lectura de contratos, aunque persiste la firma impulsiva

En el momento de contratar financiación, el 63% de los jóvenes afirma leer detenidamente el contrato antes de firmarlo, una cifra muy similar a la media nacional.

No obstante, el 30% solo revisa información básica —como plazos o importes de las cuotas— y un 7,5% reconoce que firma sin leer, tres puntos más que en 2024.

Esta dualidad evidencia la necesidad de reforzar la educación financiera práctica para reducir comportamientos impulsivos y fomentar decisiones más informadas.

Brecha de conocimiento y necesidad de educación financiera

El análisis del Observatorio Cetelem pone de relieve una doble realidad: mientras crece el grupo de jóvenes con mayor conocimiento financiero, también aumenta la distancia con quienes carecen de nociones básicas.

“Se trata de una generación interesada y más expuesta a contenidos digitales, pero que todavía depende de fuentes informales para tomar decisiones económicas”, apuntan desde el Observatorio.

Por ello, el informe concluye que reforzar la educación financiera desde etapas tempranas y mejorar la claridad informativa de bancos y organismos públicos son pasos esenciales para consolidar el avance detectado.

Metodología

El estudio del Observatorio Cetelem se ha realizado mediante encuesta online (metodología CAWI) a una muestra nacional de 1.000 personas mayores de 18 años. El trabajo de campo fue ejecutado por Investmarket, con un error muestral de ±3,16% para los datos globales.