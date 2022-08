Vivienda

¿Te pueden embargar todo el dinero de la cuenta bancaria?

¿Me pueden embargar el saldo de una cuenta bancaria? Sí. Tanto la Administración Pública como la resolución emitida por un juez pueden dictar la orden de embargo del dinero disponible en la cuenta bancaria de un deudor para cobrar los impagos. Este es un procedimiento que posiciona al banco como entidad mediadora, y a través de la que se retendrá una parte del saldo disponible de la cuenta retenida.

En cualquier caso, aunque el dinero acabe finalmente en manos del acreedor, no pueden embargarte una cuenta bancaria sin notificación previa. En esta guía puedes consultar todos los detalles sobre el embargo de la cuenta bancaria, desde el procedimiento, hasta el tiempo que pueden bloquearte el dinero y cuánto pueden embargarte.

Cuánto dinero pueden embargar de una cuenta

Solo es posible embargar el dinero que un titular tenga en su cuenta bancaria, aunque el importe de la deuda sea mayor. Y se parte de que, en ningún caso, puede quedar un descubierto en cuenta.

Lo vemos con un ejemplo:

Si el deudor tiene en su cuenta bancaria 2.000 euros y una deuda de 500, la administración puede embargar dicha cantidad y saldar la deuda.

Por el contrario, si el deudor tiene una deuda de 1.000 euros y 800 euros en la cuenta, la administración no puede saldar la deuda de una sola vez. Solo podrá embargar parte del saldo disponible y, a medida que la cuenta reciba fondos, seguir saldando la deuda.

Además, si el dinero disponible en esa cuenta es la única fuente de ingresos del deudor y su retirada total supone la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas, no pueden embargar todo el dinero.

En el caso de que el dinero disponible en la cuenta no sea suficiente para pagar la deuda, se procede al embargo de la nómina o, en su defecto, al embargo de la pensión. Porque si te lo preguntabas, sí, pueden embargarte el sueldo, pero no todo.

Aquí puedes consultar qué parte del sueldo se puede embargar. Y lo mismo en el caso de recibir una prestación.

Y también puedes consultar cuánto te pueden embargar la pensión en el caso de tener una deuda. Es decir, que a medida que el deudor recibe fondos en la cuenta, la administración se queda directamente una parte hasta saldar el impago pendiente.

Por otra parte, en el caso de que haya varias deudas pendientes, no es posible sumarlas y cobrarlas a la vez, sino que deben ir saldándose de una en una.

Procedimiento del embargo de la cuenta

Retener el dinero de una cuenta bancaria es un procedimiento habitual que se realiza para garantizar el cobro de deudas pendientes y que coloca a la entidad bancaria como mediador. Esta es una práctica que suele ordenar la Administración Pública o la Justicia y que puede afectar tanto a particulares como a empresas. En cualquiera de estos supuestos, estos organismos deben enviar la notificación a la entidad bancaria informando de este hecho. Es un documento que se conoce como levantamiento de retenciones.

Desde que se manda la orden de embargo, la entidad bancaria bloquea el importe de dinero y no deja que el cliente pueda usarlo con total libertad hasta que se clarifique la situación financiera. En este momento, con el dinero retenido, envía una notificación al cliente avisándole de lo sucedido. Es un comunicado en el que debe figurar qué cuentas quedan embargadas, así como la cantidad de dinero que se embarga. Y debe indicarse una vía directa de comunicación para que el deudor se ponga en contacto con la entidad en el caso de necesitarlo o querer responder algunas cuestiones. Esta retención temporal del dinero no significa que se haya producido el embargo. De hecho, la entidad bancaria no puede retirar el dinero sin la notificación previa al cliente.

Solo si transcurre el plazo de 10 días y el cliente no ha presentado alegaciones, el banco realiza el ingreso del dinero embargado al organismo que ha enviado el embargo y dicha cantidad desaparece de la cuenta del deudor.

Cuánto dura el embargo de la cuenta bancaria

No hay una fecha de duración ni de caducidad. Por el contrario, el embargo del saldo de una cuenta bancaria termina cuando el deudor ha terminado de saldar la deuda por completo.

¿Puedo abrir otra cuenta bancaria si tengo una embargada?

Sí, puedes. Pero la administración lleva un registro de las cuentas embargadas y es probable que si abres una nueva con la finalidad de evitar el pago de la deuda, te retengan también el dinero de esa nueva cuenta.

