Los menores de edad ya pueden utilizar Bizum para realizar pagos y transferencias

¡Atención, papás y mamás! Si alguna vez habéis soñado con empoderar a vuestros hijos en el mundo de las finanzas de manera segura y controlada, este artículo es para vosotros. El motivo no es otros que Bizum, la popular plataforma de pago móvil en España, ha lanzado una innovadora opción que permitirá a los menores de edad realizar transacciones financieras, como enviar y recibir dinero o hacer compras online —siempre bajo la supervisión de sus tutores legales— y que algunos bancos ya habían empezado a permitir, como por ejemplo la app de Caixabank.

Aunque tradicionalmente el uso de Bizum era solo para mayores de 18 años, gracias a las adaptaciones de diversas entidades bancarias, ahora los jóvenes podrán beneficiarse de esta herramienta, facilitando su acceso a la gestión financiera.

Requisitos para usar Bizum

Para que un menor pueda utilizar Bizum, necesita cumplir con ciertos requisitos, los cuales son:

Acudir a una entidad bancaria que ofrezca el servicio de Bizum.

Tener una cuenta corriente a su nombre, las entidades suelen ofrecer cuentas específicas para adolescentes y menores y también para jóvenes.

Tener acceso a la aplicación móvil del banco donde está abierta la cuenta, para activar y utilizar Bizum.

Es común que los padres o tutores sean quienes activen el servicio y establezcan límites tanto de uso como de la cantidad máxima por operación, aunque la entidad bancaria también puede intervenir en esta configuración.

Ventajas de Bizum para menores

El uso de Bizum presenta diversas ventajas para los jóvenes, tales como:

Desarrollo de habilidades de gestión de pequeñas cantidades de dinero, fomentando decisiones responsables.

Facilitación para compartir gastos entre amigos y familiares, incluyendo el envío de la “paga” por parte de los padres y regalos de sus abuelos.

Acceso rápido a dinero en situaciones de emergencia, aumentando su autonomía.

Es esencial, sin embargo, considerar los riesgos asociados con su uso—aunque Bizum es seguro, es responsabilidad de los tutores supervisar estas transacciones.

¿Qué entidades ofrecen Bizum para menores?

Varios bancos ya han adaptado Bizum para menores de edad, proporcionando una oportunidad única para la educación financiera. Para acceder a este servicio, es necesario contar con una cuenta corriente vinculada al número de teléfono del menor, lo cual facilita la gestión de las transacciones—es importante ver el listado actualizado de las entidades que ofrecen Bizum para menores.

Beneficios de Bizum para menores

El acceso a Bizum no solo ofrece comodidad, sino que también es una gran oportunidad para enseñar responsabilidad financiera desde una edad temprana. Algunas ventajas adicionales incluyen:

Intercambios globales simplificados: Con solo un clic, se puede enviar dinero de manera segura y casi instantánea.

Con solo un clic, se puede enviar dinero de manera segura y casi instantánea. Excursiones escolares sin estrés: Proporciona una solución inmediata para gastos de excursiones, permitiendo que los niños aprovechen oportunidades sin limitaciones financieras.

Proporciona una solución inmediata para gastos de excursiones, permitiendo que los niños aprovechen oportunidades sin limitaciones financieras. Compras y pagos sin esfuerzo: La necesidad de llevar efectivo o tarjetas queda eliminada—los pagos se realizan de manera sencilla, como enviar un mensaje de texto.

La necesidad de llevar efectivo o tarjetas queda eliminada—los pagos se realizan de manera sencilla, como enviar un mensaje de texto. Educación financiera personalizada: Permite a los padres guiar a sus hijos en sus primeras experiencias financieras, estableciendo límites y supervisando transacciones.

Con todas estas herramientas a su disposición, los padres pueden explorar las mejores opciones para que sus hijos usen Bizum, siempre a través de la verificación de condiciones y requisitos con su banco.