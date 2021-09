Cómo abrir la mejor cuenta joven sin comisiones

Vivienda

Las entidades ofrecen infinidad de productos para que todo el mundo encuentre uno que se adapte a sus necesidades. Parte de este público son los jóvenes, que buscan algo que no los ate y les ofrezca servicios sin comisiones. A continuación te hablaremos de las distintas posibilidades que existen en el mercado para abrir mejor cuenta joven.

Para jóvenes sin comisiones

Atrapar a los famosos millenials no es tan sencillo como parece. Están acostumbrados a desenvolverse por Internet entre infinidad de opciones hasta encontrar la más ventajosa, por lo que es realmente importante crear un producto que se adapte a ellos al 100%. De hecho, según las estadísticas, el 53% de los jóvenes nacidos entre 1981 y 1995 creen que su banco no les da nada diferente a lo que podrían darle otros. Además, un 33% de este público añade que no creen que vayan a necesitar los servicios de un bancarios en el futuro.

Esto dibuja un panorama sin duda complicado para las entidades financieras. Por ello, la mayoría han creado productos con ventajas tales como las facilidades para sacar dinero en el extranjero, descuentos en determinados servicios, servicios de banca móvil y por supuesto, cuentas sin costes de mantenimiento. Eso sí, para acceder a estos servicios no podrás exceder cierta edad, que normalmente está fijada en los 30 años.

Cuentas para jóvenes sin nómina

Otra de las cosas más solicitadas es la posibilidad de abrirla sin tener que domiciliar una nómina. Es importante puntualizar que el público de estos productos financieros parte de los 14 años, por lo que este requisito se considera imprescindible para poder llegar a ellos.

A partir de estas condiciones básicas, cada entidad ofrece sus particularidades, aunque hay que subrayar que la gran mayoría plantea productos de similares características. A continuación haremos un pequeño repaso por las opciones que presentan los principales bancos en España.

Cuenta online para jóvenes sin comisiones BBVA

Se trata de una cuenta online sin comisiones para jóvenes, también para estudiantes y universitarios

Sin comisiones ni condiciones con una TAE al 0%

Posibilidad de sacar dinero en efectivo a débito en más de 6.000 cajeros gratis

Ventajas del carnet Internacional Estudiante ISIC

Tarjeta Aqua

Cuenta smart Santander

La cuenta smart está dirigida a un público de entre 18 y 31 años y dispone de dos versiones. En la primera, los clientes no tendrán que pagar ningún tipo de comisión y podrán disfrutar de dos ventajas principales:

Gestión total desde la aplicación del teléfono con el gestor personal

Ahorro con la herramienta Santander ZOne para pagar los gastos diarios

Cuenta joven Bankinter

El producto joven de Bankinter se llama Cuenta 22. Está dirigida a menores de 22 años y entre sus ventajas encontramos las siguientes:

Sin comisiones de mantenimiento ni administración.

Tarjeta de débito o crédito gratuita.

Transferencias gratuitas.

Cuenta joven ING

Al contrario que las anteriores, ING no tiene en su catálogo ninguna cuenta joven. Lo más parecido es la Cuenta Naranja Mini, que está dirigida a menores de edad. Sin embargo, si lo que buscas es un producto algo más amplio, tendrás que decantarte por alguna de las siguientes cuentas genéricas:

– Cuenta nómina. Con ella no tendrás comisiones, disfrutarás de tarjetas gratuitas, transferencias gratuitas y descuentos en determinados comercios y gasolineras si domicilias tu nómina.

– Cuenta naranja. Aquí tampoco tendrás cargos ni te exigirán ningún tipo de requisito. Además, cobrarás un 0,01% por los ahorros que guardes en tu cuenta.

Otras opciones para abrir mejor cuenta joven

Si bien las anteriormente mencionadas se corresponden con los bancos más famosos en España, hay que decir que existen otras entidades que ofrecen alternativas probablemente mejores. Éstas son las siguientes:

– Cuenta Clara Joven, de Abanca. Su público asciende hasta los 34 años y entre sus ventajas destacan la posibilidad de tener una tarjeta de crédito y otra de débito completamente gratis, las transferencias gratis ilimitadas y por supuesto, no tener comisiones. Además, te darán un interés de un 0,05% indefinidamente y tendrás acceso a otras promociones y descuentos especiales.

– Cuenta Crecimiento, de Mediolanum. Con ella tampoco tendrás cargos, disfrutarás de una tarjeta de crédito y otra de débito completamente gratis y además, te darán un interés del 1,75% cada tres meses.

– Cuenta Joven, de Unicaja. Sin comisiones, podrás realizar transferencias completamente gratuitas, recibirás un 0,05% de interés siempre que tu saldo sea superior a 600€ y tendrás acceso a una tarjeta de débito gratis.

Por supuesto, a estas opciones podremos sumar muchas otras dependiendo de tus necesidades en concreto. Por ello, nuestra recomendación es visitar las oficinas de las entidades que más te hayan gustado y escuchar lo que pueden ofrecerte a nivel particular.

