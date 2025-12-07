El Banco de España avisa: cuidado con la letra pequeña de los regalos por domiciliar la nómina

NOTICIA de de Javi Navarro

El Banco de España alerta de que hay que revisar la letra pequeña antes de aceptar regalos o dinero por domiciliar la nómina. Los bancos han intensificado sus campañas para captar nuevas nóminas con ofertas que incluyen dinero en efectivo, regalos y ventajas temporales, pero el supervisor pide extremar la precaución y no dejarse llevar por incentivos que pueden esconder compromisos relevantes. Recuerda que estas promociones suelen exigir plazos mínimos de permanencia y que retirarse antes puede implicar penalizaciones económicas.

El organismo advierte de que los clientes no deben basar su decisión únicamente en la cuantía del regalo o del abono promocional, ya que la oferta completa puede incluir condiciones menos ventajosas —como determinadas comisiones o exigencias adicionales— que conviene analizar “de forma global y detenida”.

El gancho comercial puede condicionar al consumidor

Cada vez es más habitual que las entidades compitan por atraer nóminas a través de campañas agresivas. Sin embargo, aceptar una oferta implica quedar sujeto a lo pactado durante el periodo de permanencia, un aspecto que, según subraya el Banco de España, muchos ciudadanos pasan por alto al dejarse influir por el incentivo inicial.

“El hecho de que una entidad te ofrezca más que otra por domiciliar la nómina no quiere decir que su oferta, en conjunto, sea la mejor”, recalca el supervisor, insistiendo en que el análisis debe ir más allá del gancho publicitario.

Las obligaciones de los bancos para evitar engaños o falsas expectativas

Desde el punto de vista de las buenas prácticas bancarias, el Banco de España recuerda que las entidades tienen obligaciones claras que deben cumplir para no inducir a error a los consumidores:

Información precisa y suficiente : los bancos deben facilitar las condiciones completas en el contrato o por vías formales equivalentes. La publicidad no es suficiente para explicar los requisitos reales.

: los bancos deben facilitar las condiciones completas en el contrato o por vías formales equivalentes. La publicidad no es suficiente para explicar los requisitos reales. Evitar falsas expectativas : si el banco considera que el cliente no cumplirá las condiciones de la promoción, debe avisarlo desde el principio y disuadirle de adherirse.

: si el banco considera que el cliente no cumplirá las condiciones de la promoción, debe avisarlo desde el principio y disuadirle de adherirse. Transparencia en las fechas : la entidad debe comunicar de forma clara los plazos para beneficiarse de la oferta, garantizando que el cliente disponga de tiempo suficiente.

: la entidad debe comunicar de forma clara los plazos para beneficiarse de la oferta, garantizando que el cliente disponga de tiempo suficiente. Regalos agotados : si la promoción incluye un obsequio y este se agota, el banco debe explicar el criterio de reparto.

: si la promoción incluye un obsequio y este se agota, el banco debe explicar el criterio de reparto. Respeto de las condiciones pactadas: la entidad está obligada a mantener los términos acordados durante toda la vigencia de la campaña.

Qué hacer si la oferta deja de interesar

Si tras cumplir el periodo de permanencia el cliente no está satisfecho con la entidad o las condiciones de la cuenta, el Banco de España recuerda que es posible trasladar la cuenta a otro banco de forma gratuita mediante el servicio de movilidad bancaria.