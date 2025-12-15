Cuidado con los microcréditos rápidos: FACUA denuncia condiciones abusivas y falta de supervisión

NOTICIA de de Javi Navarro

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la proliferación de fraudes vinculados a la contratación de microcréditos rápidos, un tipo de financiación de importes reducidos y concesión casi inmediata que, según advierte la asociación, suele esconder condiciones abusivas y tipos de interés extremadamente elevados. Además, la mayoría de las empresas que operan en este ámbito no están supervisadas por el Banco de España, lo que incrementa el riesgo para los consumidores.

La asociación de consumidores advierte de que estos microcréditos —préstamos de pequeña cuantía, con plazos de devolución muy cortos y tramitación rápida— aplican tasas de interés muy superiores a las de un préstamo tradicional, llegando en muchos casos a superar el 1.000 % de Tasa Anual Equivalente (TAE). A ello se suman, habitualmente, comisiones elevadas y intereses de demora especialmente costosos en caso de impago.

Intereses por encima del 1.000 % TAE y falta de transparencia

FACUA considera esencial que los usuarios revisen con detenimiento las condiciones antes de contratar este tipo de productos financieros, ya que muchas empresas se aprovechan de la necesidad económica del cliente para imponer cláusulas claramente desproporcionadas.

“En muchos casos, estos microcréditos incorporan intereses usureros y costes adicionales que no se explican de forma clara al consumidor”, advierte la asociación, que subraya la importancia de conocer el coste total y real del préstamo antes de firmar.

¿Cuándo se considera abusivo un microcrédito?

FACUA detalla que un microcrédito puede considerarse abusivo en distintas situaciones, entre ellas:

Cuando se aplican intereses muy por encima de los habituales del mercado , a menudo superiores al 1.000 % TAE.

, a menudo superiores al 1.000 % TAE. Si existe falta de información clara sobre comisiones, recargos o intereses de demora.

sobre comisiones, recargos o intereses de demora. Cuando el préstamo se renueva automáticamente sin el consentimiento expreso del consumidor.

sin el consentimiento expreso del consumidor. Si no se informa adecuadamente del coste total del crédito y de las condiciones reales de devolución.

Empresas no supervisadas por el Banco de España

La asociación recuerda que la mayoría de las compañías que conceden este tipo de microcréditos no están bajo la supervisión del Banco de España, ya que la concesión de estos préstamos no es una actividad reservada exclusivamente a entidades financieras tradicionales.

Según FACUA, el interés aplicado en estos productos puede resultar abusivo tanto por usura como por falta de transparencia en las condiciones de contratación, lo que deja al consumidor en una situación de clara desventaja.

Riesgo de sobreendeudamiento y mayor vulnerabilidad

FACUA advierte de que la concesión irresponsable de préstamos al consumo con tipos de interés muy superiores a los normales favorece el sobreendeudamiento y agrava las situaciones de vulnerabilidad y desprotección de los usuarios, especialmente de aquellos con menos recursos económicos.

Por ello, la asociación insta a los consumidores a valorar si realmente necesitan recurrir a este tipo de financiación y a comprobar que el microcrédito no incluye intereses usureros ni gastos ocultos de los que no hayan sido informados previamente.

Las personas que tengan dudas sobre la contratación de microcréditos rápidos o consideren que los préstamos suscritos contienen cláusulas abusivas pueden dirigirse a FACUA para que la organización analice su caso concreto y valore la posibilidad de reclamar.

La asociación recuerda que informarse antes de firmar y desconfiar de las ofertas demasiado rápidas o aparentemente fáciles es clave para evitar caer en este tipo de fraudes.