Vivienda

Préstamos y Créditos

El Santander da el iPhone 16 a sus clientes durante 3 años por domiciliar dos recibos y una nómina

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Quieres tener el último iPhone 16 prácticamente gratis? El Banco Santander ha lanzado una oferta muy interesante para sus clientes. Solo es necesario cumplir tres requisitos, entre ellos, domiciliar una nómina. Además, en el caso de que la nómina o pensión sea de un importe de 2.500 euros o más, el Santander dará el iPhone 16 Pro. De este modo, esta entidad se une a aquellos bancos que ofrece regalos y bonificaciones a sus clientes. Por ejemplo, el CaixaBank regala el iPhone 15 Pro Max a los clientes que cumplan una serie de condiciones.

Si estás interesado en tener el último modelo de Apple gratis, con un valor de casi 1.000 euros, en esta información te detallamos los requisitos del Santander para tener el iPhone 16 a coste cero durante 3 años.

Renting del iPhone 16

El Banco Santander está ‘regalando’ el iPhone 16 o el iPhone 16 Pro a sus clientes bajo un servicio de renting. Pero, ¿qué es el renting? Probablemente esta palabra la relaciones con el alquiler de vehículos. El renting es una contrato de alquiler en el que el cliente firma, en este caso con la entidad bancaria, un contrato para poder disfrutar de un bien o servicio a cambio de una cuota fija y durante un tiempo determinado.

En este caso, el Banco Santander ofrece el iPhone 16 bajo renting a sus clientes, durante un tiempo de 36 meses (3 años) y a una cuota mensual de 0 euros. Sí, como lo lees. Podrás tener el último modelo de móvil de Apple por cero euros durante 3 años, siempre y cuando cumplas una serie de condiciones básicas en tu cuenta bancaria.

Requisitos

Esta promoción está activa tanto para los clientes activos con cuenta corriente en el Santander, como para los nuevos. Estos son los requisitos que el cliente debe cumplir obligatoriamente y que se firman en el contrato de renting:

Domiciliar una nómina o pensión de 1.200 euros , como mínimo, para acceder al iPhone 16. En el caso de domiciliar unos ingresos mensuales fijos de 2.500 euros o más, el cliente puede obtener el iPhone 16 Pro.

, como mínimo, para acceder al iPhone 16. En el caso de domiciliar unos ingresos mensuales fijos de 2.500 euros o más, el cliente puede obtener el iPhone 16 Pro. Domiciliar dos recibos mensuales en esa cuenta.

en esa cuenta. Tener activado el servicio de Bizum en la App Santander .

. Realizar, al menos, un movimiento al mes de cualquier cantidad de dinero con la tarjeta de crédito. Otra opción es tener siempre un saldo de 1.000 euros en la cuenta, como mínimo.

Una vez tengas abierta tu cuenta en el banco, podrás apuntarte a la campaña y contratar el renting. A partir de este momento, tendrás dos meses para traer tu nómina, dos recibos mensuales, Bizum y, para comenzar a utilizar tu tarjeta de crédito al menos una vez al mes, si lo prefieres, podrás mantener un saldo de 1.000 euros en tu cuenta, en lugar de utilizar tu tarjeta.

Cuando te hayas apuntado a la promoción, hayas contratado el renting por 36 meses y estés al corriente del pago de tu renting, el Santander realizará una primera verificación. Tras ella, recibirás dos bonificaciones: una en el primer mes y otra en el segundo mes después de la contratación del Renting Tecnológico, que serán bien de 24,99 euros netos, si has contratado un iPhone 16, o bien de 30,99 euros netos, si tu nómina es superior o igual a 2.500 euros y has contratado un iPhone 16 Pro.

A partir de ese segundo periodo de liquidación, no se abonará el incentivo si no se acredita el cumplimiento de todos los requisitos. No hay penalización.

¿Qué pasa si un mes no se cumplen las condiciones?

Tal y como detallan desde la página web del Banco Santander, si algún mes no se cumplen los requisitos especificados anteriormente en las condiciones de la promoción, no habrá bonificación y esta tampoco será recuperable ni acumulable.

Comprarlo, devolverlo o comprar otro nuevo

El cliente está obligado a cumplir los requisitos. De este modo, el cliente obtendrá un renting del iPhone 16 a cero euros al mes durante 36 meses. Una vez pasado este tiempo, el cliente tiene tres opciones:

Devolver el dispositivo sin tener que pagar un solo euro

el dispositivo sin tener que pagar un solo euro Quedarse con el iPhone 16 para siempre pagando una cuota residual de 287,98 euros (en el caso del iPhone 16 Pro el importe a abonar será de 365,42 euros)

para siempre pagando una cuota residual de (en el caso del iPhone 16 Pro el importe a abonar será de 365,42 euros) O contratar un nuevo dispositivo para estar siempre actualizado

Ten en cuenta que, a la fecha de publicar esta noticia, el iPhone 16 tiene un precio de mercado de 959 euros y, el iPhone 16 Pro, de 1.219 euros. Se trata del último modelo que ha salido al mercado hace dos meses, por lo que se trata de una oferta interesante.

El plazo habitual de entrega del dispositivo es de 2 a 7 días laborales. Las entregas en las Islas Canarias suelen tardar entre 12 y 20 días laborales.

Por otro lado, esta entidad bancaria también tiene disponible otra promoción por la cual el cliente puede obtener 400 euros de regalo en el Banco Santander.