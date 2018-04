Coches Cómo tener coche sin comprarlo: renting y leasing

El mercado automovilístico está experimentando grandes cambios. Ya no es necesario comprar un coche para tener uno, ahora existen otras ofertas de financiación muy atractivas y ventajosas. Te contamos cómo tener coche sin comprarlo y qué opciones hay a la hora de elegir.

Renting coches

Casacochecurro.com. Si no sabes qué es mejor, alquilar o comprar un coche, el renting puede sacarte de dudas. Se trata de un contrato de alquiler que se firma con la compañía automovilística para poder disfrutar de un coche a cambio de una cuota fija por un tiempo determinado.

La cuota incluye la gestión del mantenimiento del vehículo y sus servicios, que variarán en función del coche elegido, el kilometraje y la duración del contrato. Algunos de estos servicios pueden ser: neumáticos, seguro, ITV, vehículo de sustitución, etc. En definitiva, prácticamente todo lo que un conductor puede necesitar excepto el combustible, que correrá a cargo del usuario.

Como acabamos de mencionar, el contrato de renting dependerá del kilometraje. Esto significa que hay que indicar los kilómetros que se harán durante el año. Si al finalizar el mismo se superan, habrá que pagar por kilómetro recorrido. Si no se llega a la cifra indicada, se devolverá el importe relativo a los kilómetros no realizados.

El contrato de renting puede durar entre 12 y 60 meses y a él pueden acceder tanto particulares como autónomos y empresarios. Una vez que el contrato de renting ha finalizado, el usuario puede elegir entre varias opciones: ampliar el contrato por un año más, renovar el contrato con otro vehículo distinto, comprar el propio vehículo o devolverlo.

El renting está especialmente indicado para aquellas personas interesadas en cambiar de coche cada cierto tiempo sin tener que preocuparse de reparaciones, revisiones o seguros. También es ideal para aquellos que utilizan el coche diariamente, ya que permite evitar los gastos de mantenimiento derivados del uso frecuente del vehículo.

El renting permite un gran ahorro económico en mantenimiento y gastos administrativos, además no necesita una entrada inicial para disfrutar de un coche nuevo. Aunque los costes mensuales son más elevados que los de otras fórmulas de financiación, no cabe duda de que para tener coche sin comprarlo es muy interesante elegir el renting, que es una de las formas de adquirir un vehículo más populares hoy en día.

Leasing coches

El leasing es una forma de acceder a un coche nuevo, parecida al renting pero con grandes diferencias. La primera de ellas es que se trata de un servicio que no está disponible para particulares. Únicamente se dirige a profesionales y empresarios. Son los vehículos que tradicionalmente se conocen como coches de empresa.

El leasing es un contrato de alquiler al uso, en el que las empresas o autónomos alquilan el vehículo a cambio de una cuota fija que no incluye el mantenimiento ni ningún servicio del vehículo. Además, el leasing no necesita un desembolso inicial y el contrato requiere un mínimo de 24 meses de duración. Al finalizar ese periodo, el usuario puede efectuar la compra del coche y pasar a ser el propietario, renovar el contrato por un vehículo nuevo o ampliarlo por un periodo de tiempo mayor. Por lo tanto, el leasing se parece más a un préstamo o financiación al uso.

Gracias al leasing, las empresas pueden adquirir un vehículo con unas opciones de financiación muy beneficiosas en términos fiscales.

Leasing vs renting

Elegir entre ambas opciones para tener coche sin comprarlo dependerá de las circunstancias personales de cada uno. Como hemos comentado, el leasing no está disponible para particulares, por lo que, si no eres autónomo o profesional, deberás descartarlo por completo.

Si cumples los requisitos para ambas formas de financiación, debes tener claro las ventajas de una y otra. Por eso, te ofrecemos una comparativa renting vs leasing en la siguiente tabla:

