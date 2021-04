Cómo tengo que declarar las criptomonedas a Hacienda

Vivienda

Sí, las criptomonedas también se tienen que declarar a Hacienda y pagar IRPF por ellas, pero no siempre. A continuación te explicamos cómo hay que declarar las criptomonedas a Hacienda y en qué casos no es obligatorio hacerlo.

¿Hay que pagar por el IRPF por las criptomonedas?

Depende. Una persona que sólo compre criptodivisas y las tenga en su posesión no está obligada a declararlas, pero sí que hay que incluirlas en la declaración y, por tanto, pagar los impuestos correspondientes si se venden o se realiza un intercambio con ellas.

En el caso de vender criptomonedas, se tienen que declarar en concepto de ganancia o pérdida patrimonial derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales debido a la diferencia del valor entre la compra y la venta. En el caso del intercambio por otras criptodivisas también se deben declarar porque la Agencia Tributaria considera esta operación como permuta.

Cuánto hay que pagar

Al declararse como ganancias y pérdidas patrimoniales, la cantidad a pagar se rige por los tipos impositivos de los tramos de esta sección de la Renta:

Hasta los primeros 6.000 euros hay que pagar el 19%

hay que pagar el Entre 6.000 euros y 50.000 hay que pagar un 21%

hay que pagar un A partir de 50.000 euros se paga el 23%

Cómo se tienen que declarar

Las criptomonedas se deben incluir en la Declaración de la Renta como una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de otros elementos patrimoniales, en concreto, en el apartado 389 de la declaración, aunque en este caso sólo se pueden declarar ganancias, no pérdidas.

En caso de haber tenido pérdidas, puedes incluirlo en los apartados 1626 y 1631 de ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales y poder llegar a compensarlas con hasta el 25% con las ganancias. En caso de no haber tenido ganancias, se pueden compensar estas pérdidas con las declaraciones de los cuatro años siguientes.

Aquí tendrás que introducir los datos relativos a las fechas de compra y venta de las criptomonedas así como a su valor en cada momento.

Ejemplos

A continuación detallamos dos ejemplos de cómo hay que declarar las criptomonedas a Hacienda:

Ejemplo 1:

Una persona decide invertir 500 euros en bitcoins. Al cabo de unos meses, debido a la revalorización de esa criptomoneda, esos 500 euros se convierten en 1.200. En este tiempo no ha comprado ni intercambiado los bitcoins, sólo los ha tenido en su posesión.

Al ver cómo ha aumentado su valor, decide comprar productos con bitcoins y gastar todo el dinero que ha obtenido de beneficio, es decir, 700 euros.

¿Por qué cantidad tendría que tributar? En este caso, al haber comprado con bitcoins por un total de 700 euros, tendrá que tributar en el IRPF por esta cantidad. Como hemos detallado en apartados anteriores, en este caso tendría que pagar un 19% al encontrarse esta cantidad dentro del primer tramo, correspondiente a los 6.000 primeros euros.

Ejemplo 2:

Vamos a ver ahora otro ejemplo con cantidades superiores. Si una persona invierte 10.000 euros en bitcoins y al cabo del tiempo esa cantidad se revaloriza y tiene un total de 20.000 euros.

Esta persona decide cambiar 10.000 euros en bitcoins por otra de las criptomonedas que hay en la actualidad en el mercado como puede ser Ethereum para diversificar las criptomonedas que tiene. Al hacer este intercambio, la persona debe tributar por esos 10.000 euros que le ha costado la operación. En este caso tendría que pagar IRPF de esos 10.000 euros de la siguiente forma:

Un 19% por los primeros 6.000 euros

Un 21% por los 4.000 restantes.

Impuesto de Patrimonio

Aunque hemos dicho que las criptomonedas sólo se deben declarar si se venden o se intercambian, todas las personas que tengan criptomonedas tienen que incluirlas en el Impuesto sobre el Patrimonio junto con el resto de sus bienes.

Sin embargo, no se deben declarar si no se supera el límite obligatorio total fijado por cada Comunidad Autónoma. Es decir, que si el total de los bienes es superior al límite que marca tu comunidad, tendrás obligación de declararlo, pero si no superas ese límite, no tendrás que pagar por ello.

IVA

La venta o intercambio de criptomonedas no están sujetas al IVA, es decir, que no hay que pagar IVA por ellas. Aunque si compras un producto que lleve aplicado el IVA y pagas con criptomonedas, tendrás que pagar el IVA del producto, pero no de la criptomoneda.

Minería de criptomonedas

La minería consiste en utilizar un sistema para validar y procesar las transacciones con criptomonedas a cambio de una remuneración en criptodivisas. En este caso se considera como una actividad económica y se debe incluir en la base imponible general.

En este caso se deben presentar además los modelos 036, 037 sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Presentar el modelo 130 de los pagos a cuenta del IRPF y el 190 del resumen anual.

El modelo 347 que es la declaración informativa de operaciones con terceros.

Además hay que estar dado de alta como autónomo, a través del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos y en el Registro de Operadores Intracomunitarios.

Otras actuaciones

Hay plataformas online que abonan una serie de intereses a una persona que deposita criptomonedas en su plataforma. Estos intereses deben declararse como rendimiento de capital inmobiliario y se va a incluir en la base imponible del ahorro.

Por otra parte, si una plataforma online te paga en criptomonedas por atraer a otros clientes al servicio y hay una relación laboral entre ambos, se considera como un rendimiento de trabajo.

En caso de ser un bróker financiero que invierte las criptomonedas de otras personas a cambio de una comisión, se considera como una actividad económica y se aplica el mismo criterio que en el caso de la minería de criptomonedas.

Legislación de las criptomonedas

En la actualidad, la legislación acerca de las criptomonedas, tal y como se detalla en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 publicado en el BOE, detalla que se está trabajando para conseguir una cooperación internacional al respecto y se prevé un aumento del control sobre las criptomonedas. Otras posibles actuaciones son establecer un modelo de declaración específico y su sistematización y análisis de la información para facilitar el control de la tributación y el origen.

Modelo 720

Por otra parte, una de las posibles actuaciones que se están estudiando es la de obligar a introducir y declarar las criptomonedas en el Modelo 720 que hace referencia a los bienes y derechos que tiene el contribuyente en el extranjero. Sin embargo, se trata de un proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que de momento no se ha implantado.

Dudas frecuentes

A continuación detallamos las respuestas de las principales dudas acerca de la tributación de las criptomonedas.

¿Hay que tributar si una criptomoneda se revaloriza?

“No, porque el incremento o revalorización de una criptomoneda no tiene que tributarse. Sólo se pagan impuestos por la venta o intercambio de estas criptodivisas, es decir, por obtener ganancias o pérdidas derivadas de estas operaciones, pero no por la revalorización de la criptomoneda”, explican los expertos de Ilia Consulting, asesoría de empresas especializada en fiscalidad y legalidad internacional.

¿Tengo que pagar impuestos si compro criptomonedas?

No. Si sólo adquieres criptomonedas en una plataforma pero no las utilizas, ni las vendes ni las intercambias, no tienes que pagar impuestos por ellas.

¿Tengo que declarar el intercambio de criptomonedas?

Sí, si intercambias una criptomoneda por otra tienes que declararlo como ganancias o pérdidas del patrimonio.

¿Cómo se justifican las ganancias o pérdidas por criptomonedas?

Tanto las ganancias como las pérdidas deben declararse en la Renta aportando los justificantes de la fecha exacta de la compra y venta de las criptomonedas para saber el valor exacto de cada una de ellas tanto en el momento de la compra o venta o en el intercambio.

