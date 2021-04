20 cosas que puedes comprar con bitcoins

Trabajos

¿Has invertido en bitcoins? Si eres de las personas que se han subido a la tendencia en alza de las criptomonedas y quieres sacarle el máximo partido, a continuación te dejamos una lista con una selección de lo que ya puedes pagar con bitcoins.

Si has hecho una inversión en criptomonedas y quieres empezar a utilizar este método de pago, quizá te estés preguntando dónde puedes comprar con estas criptodivisas. Si esta es tu situación, presta atención porque en este artículo te dejamos una selección de tiendas y productos en los que puedes pagar con ellas. Aunque te pueda parecer un método de pago poco común por el momento, te vas a sorprender con la siguiente lista en la que te enumeramos los sitios en los que puedes hacer el pago con bitcoin e incluso con otras criptomonedas.

PayPal

PayPal está integrando el bitcoin como una forma de pago más para todos los usuarios que utilicen la plataforma. De momento esta iniciativa se está implantando Estados Unidos durante el mes de marzo de 2021.

De esta forma, PayPal se convierte en el intermediario de compras. Y por tanto, además de la selección que te dejamos en este artículo si no sabes en qué puedes gastar tus bitcoins, con esta nueva integración de PayPal el mercado se amplía enormemente. Si la empresa para hacer y recibir pagos aplica este sistema también en España, la respuesta es muy sencilla, podrás comprar con bitcoins en todos los sitos y empresas que admitan PayPal como forma de pago.

Inmuebles

El portal de venta de inmuebles Fotocasa permite el pago de algunas de sus viviendas o establecimientos a través de este método de pago con bitcoins.

Colchones

La tienda de colchones y muebles Morfeo ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar con bitcoins sus productos.

Cosmética

Fresh Hamdmade Cosmetics es una tienda en la que puedes encontrar diferentes productos de cosmética además de otros de higiene y relax como bombas de baño y jabones. Aquí también tienes la posibilidad de pagar sus productos con bitcoins.

Para viajes

Si te estás preguntando dónde gastar tus bitcoins, te proponemos un montón de opciones diferentes, entre ellas, los viajes. La web de viajes Expedia permite el pago con bitcoin a través de su asociación con la empresa Coinbase.

Aunque no es la única, la web de descuentos y viajes Destinia ofrece la posibilidad a sus usuarios de pagar en bitcoins y en mil-bitcoins porque según señalan en su web, es más sencillo para los usuarios.

Por otra parte, More Stamps Global es una agencia de viajes online que permite pagar mediante criptomonedas. Además del bitcoin, la agencia ofrece también la posibilidad de pagar con otras criptodivisas.

Para ir al espacio

Virgin Galatic es una empresa de viajes espaciales que permite pagar con bitcoins. Esta empresa organiza viajes espaciales aunque por el momento no se ha llevado a cabo ninguno. Sin embargo, sí han publicado diferentes prototipos de sus modelos de naves espaciales.

Billetes de avión

Algunas empresas como Surf air ya permiten a sus usuarios que paguen el coste de sus billetes de avión a través de bitcoins. La compañía acepta dos tipos de criptodivisas, el bitcoin y el ether. Aunque no es la única, otra compañía de venta de billetes de avión, Chep Air, también permite a sus usuarios el pago de sus vuelos y hoteles en bitcoins.

Tours y visitas

Algunas páginas que ofrecen servicios de rutas y guías turísticas como 13 tickets ofrecen a sus clientes la posibilidad de pagar en bitcoins y en 375 criptomonedas diferentes, entre ellas, Ethereum para cualquiera de sus experiencias turísticas.

Teatros

El Gran Teatro Bankia de Príncipe Pío es el primer teatro del mundo en aceptar este tipo de pago con bitcoin para la compra del abono de tarifa anual. El teatro permite comprar con criptomonedas entradas para el cine y otros espectáculos.

Tarjetas regalo

A través de la empresa Gyft puedes comprar tarjetas regalo con criptomonedas. Otras empresas que permiten este tipo de pagos es eGifter y Bitrefill.

Para comer

¿Se puede pagar con bitcoin una comida? Pues sí, también puedes comprar comida con bitcoins. Subway es el primer restaurante en aceptar este método de pago.

Comercio electrónico

Todo lo que quieras comprar en Shopify. La tienda se ha asociado con Coinbase y permite el pago de todos sus productos a través de criptomonedas.

Coches

Tesla permite el pago de sus vehículos con bitcoins. Elon Musk, cabeza visible de Tesla, fue también cofundador de PayPal, uno de los principales intermediarios en pagos electrónicos a nivel mundial que, como ya hemos indicado, ha empezado a aceptar los pagos en bitcoins a través de PayPal en EE.UU.

Artesanía

Etsy, la tienda de venta de productos artesanales y vintage permite el pago mediante criptomonedas, en concreto, mediante bitcoins.

Videojuegos

Una de las tiendas online que permite el pago de sus productos con bitcoin es Joltfun, web especializada en videojuegos.

Muebles

La tienda de mobiliario para el hogar Overstock permite el pago de sus productos con Bitcoin.

Productos de informática

Newegg, la tienda de electrónica e informática online tiene habilitados entre sus métodos de pago el bitcoin.

Comprar dominios

Si estás pensando en crear una tienda online debes comprar un dominio. Y sí, puedes pagarlo con bitcoin. Si lo compras a través de Namecheap, tienda online especializada en la venta de dominios, puedes hacer el pago a través de esta criptomoneda.

Para donar a ONGS

Además de todo lo que te hemos mencionado en esta selección, algunas ONG’s aceptan el bitcoin como método de pago. Es el caso de Save the children y Greenpeace.

