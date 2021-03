Trabajos

Las criptomonedas más importantes de 2021 y por qué deberías plantearte usarlas

Jessica Pascual

¿Te has planteado invertir en criptomonedas? Tanto si quieres apostar por ello a nivel personal para incrementar tus ahorros como si tienes una empresa y quieres integrar esta alternativa como sistema de pago, en este artículo te explicamos cuáles son las criptodivisas más importantes y por qué deberías plantearte usarlas debido a sus valores en máximos.

Qué es una criptomoneda

Antes de adentrarnos a detallar cuáles son las criptomonedas más importantes, vamos a explicar a qué hace referencia este término.

Una criptomoneda o criptodivisa tiene la finalidad de servir como medio de pago, de intercambio. Se basan en la tecnología blockchain, que es el pilar que sustenta este sistema de pagos y cobros.

Esta tecnología blockchain está totalmente descentralizada, es decir, que se encuentra en millones de ordenadores repartidos por todo el mundo que replican de forma constante las operaciones que se hacen a través de este sistema. De este modo se consigue una certificación muy segura a la hora de realizar este tipo de operaciones.

Tipos de criptomonedas

Las 10 criptomonedas más importantes según la capitalización del mercado y por la cantidad de personas que invierten en ellas son las siguientes:

Bitcoin (BTC)

Seguro que es la que más te suena. Es la primera criptomoneda que se creó, puesto que empezó a comercializarse en el año 2009. Se caracteriza por no tener ningún tipo censura en su utilización, por ser segura y estar descentralizada. Además, no tiene límites en cuanto a su uso transfronterizo. Es por ello por lo que se suele utilizar para pagos internacionales.

Es una de las criptomonedas que ostenta un mayor valor puesto que está cotizando en máximos históricos, en marzo de 2021, por encima de los 49.000 euros el bitcoin.

Ether (ETH)

Ether es la divisa de la plataforma Etherium. El funcionamiento de esta plataforma está descentralizado puesto que se realiza en muchos ordenadores al mismo tiempo que trabajan de forma simultánea al igual que el Bitcoin.

A través de Ehterium podemos ejecutar aplicaciones y ejecutar operaciones a cambio del Ether. El valor del Ether alcanzó máximos históricos en 2020 con 1.700 euros por Ether.

Binance Coin (BNB)

Esta criptomoneda se creó para realizar transacciones dentro de la plataforma Binance. Es más, puedes comprar esta criptomoneda para pagar las comisiones de haber comprado otras criptodivisas y conseguir descuentos. Además, con el Binance Coin se puede participar en la financiación de proyectos de la plataforma para impulsar la importancia de esta criptomoneda.

Cardano (ADA)

Es una de las divisas que más ha aumentado su valor en el último año, multiplicándolo por 45. Esta criptomoneda nace con el objetivo de intentar solucionar los problemas de escalabilidad de otras criptomonedas.

Tether (USDT)

Es una moneda estable. Se ha creado con el objetivo de actuar de puente entre las monedas físicas y las criptomonedas. Todas las divisas de Tether están respaldadas por una cantidad equivalente en monedas fiduciarias como el dólar o el euro. Ofrece estabilidad, transparencia y cargos mínimos en las transacciones.

Polkadot (DOT)

El objetivo de esta criptomoneda es conectar las diferentes cadenas de blockchains para conseguir la operabilidad entre las diferentes cadenas. Es decir, que pueda haber un intercambio entre diferentes tipos de criptomonedas. En marzo de 2021 alcanzó su máximo histórico llegando a 33 euros por moneda.

Ripple (XRP)

El objetivo es conectar bancos, proveedores o intercambios de activos digitales. Es un sistema encriptado que permite pagos a nivel global.

Uniswap (UNI)

Pertenece a la blockchain de Ethereum. En esta plataforma es posible intercambiar los Ethers y además es posible destinar ciertas criptomonedas a unos fondos especiales denominados liquidity pools a través de lo que ganarán algunas comisiones. Los uniswaps han aumentado su valor por 10 en el último año y ha alcanzado su mayor histórico, con 28,64 euros el uniswap, en marzo de 2021.

Litecoin (LTC)

Se creó como alternativa principal al bitcoin y tiene gran presencia en circulación por todo el mundo.

Chainlink (LINK)

Esta criptomoneda es capaz de conectar el mundo real con las blockchains. Su valor se multiplicó por 13 en el último año y alcanzó su máximo histórico en los 29 euros el chainlink a finales de marzo de 2021.

Libra, la criptomoneda de Facebook es la primera que tiene el potencial de ser un medio de intercambio. Esta criptomoneda puede tener un éxito enorme debido al potencial que tiene la red social gracias a su ingente base de datos de usuarios, por no hablar de que a la empresa matriz de Facebook también pertenece la red social Instagram o el servicio de mensajería WhatsApp.

Libra permitiría que personas de diferentes países pudieran enviarse dinero a través de la criptodivisa de Facebook sin tener que hacer el cambio de dinero, ni esperar a transacciones o complicaciones por la operación.

Se trataría de un proceso prácticamente instantáneo y fácil de utilizar. Además este tipo de operaciones ayudan a acabar con estafas y fraudes en cuanto al lavado de dinero porque cada transacción queda grabada en un registro. Servirá para pagos reales y no sólo para invertir o hacer transacciones como en el resto de las criptomonedas.

Criptomonedas en la gestión de empresas

Además de hacer una inversión en criptomonedas a nivel personal para conseguir aumentar los ahorros debido a la gran revalorización de las criptomonedas, es recomendable que este sistema de cobros y pagos se integren en las empresas. Quizá te estés preguntando por qué es importante que implantes en tu negocio este sistema de criptomonedas, porque la respuesta no es única:

La primera razón por la que deberías planteártelo es que es una tendencia creciente que con el paso del tiempo acabará implantándose y utilizándose por gran parte de la población y por las empresas. Por ello es importante que las empresas sean capaces de adaptarse y reaccionar a este nuevo sistema de digitalización de la economía y estos nuevo métodos de pago.

que con el paso del tiempo acabará implantándose y utilizándose por gran parte de la población y por las empresas. Por ello es importante que las empresas y reaccionar a este nuevo sistema de digitalización de la economía y estos nuevo métodos de pago. Al igual que en su momento todos nos hemos tenido que adaptar a otras tendencias como el pago mediante Bizum o por PayPal, el pago con criptomonedas acabará siendo una práctica cotidiana .

. Otros motivos son que se trata de un sistema mucho más seguro que el que se usa en la actualidad con el pago a través de tarjetas de crédito.

que el que se usa en la actualidad con el pago a través de tarjetas de crédito. Además, con este sistema de pagos y cobros virtual evitamos tener que llevar el dinero físico encima y manosearlo. La tendencia invita a penar que en los próximos años el dinero físico irá desapareciendo. Es más, ya en la actualidad la mayoría de las personas pagamos con tarjeta o con la tecnología NFC a través del teléfono y no llevamos dinero en metálico. Por ello la implantación de este nuevo sistema de pago con criptomoneda puede ser una gran comodidad.

Cómo lo integro

En Internet existen diferentes plataformas para que las empresas puedan integrar este sistema de pago de criptomonedas. Así que si tienes un negocio online y estás interesado en empezar a cobrar a través de este sistema, puedes implantarlo de forma sencilla. Algunos de estos sistemas son las pasarelas de pago Coingate y CoinBase.

Retos para que se pueda implantar este sistema

La implantación de las criptomonedas no va a ser repentina, sino que será un proceso gradual puesto que en la actualidad existen problemas técnicos que dificultan su integración. El principal es la falta de regulación por parte de los organismos que dificulta establecer las pautas básicas para su integración e implantación en la sociedad.

No obstante, cada vez más gente se muestra interesada en las criptomonedas y la tendencia en aumento de personas que invierten en estas monedas no deja de ser un valor en alza por su continua revalorización.

