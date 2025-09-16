Openbank y su apuesta por las criptomonedas: ahora puedes operar con Bitcoin y Ether

NOTICIA de de Javi Navarro

Openbank lanza su servicio de compraventa de criptomonedas como ya hiciera BBVA. Así, los clientes de Openbank tienen la oportunidad de comprar, vender y custodiar criptomonedas —Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon y Cardano— junto a sus inversiones tradicionales. Esta nueva oferta ya está disponible para los clientes en Alemania y se espera que en pocas semanas los usuarios en España también puedan acceder a ella.

Openbank, el banco completamente digital perteneciente al Grupo Santander, continúa expandiendo su gama de productos al incorporar uno de los mercados más contemporáneos: el de las criptomonedas. A partir de hoy, los usuarios tendrán la capacidad de gestionar estas divisas digitales sin necesidad de utilizar plataformas externas, lo cual garantiza no solo una experiencia integrada, sino también la seguridad y protección al inversor que estipula el Reglamento Europeo sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA).

A medida que avanzan los meses, Openbank tiene la intención de aumentar su oferta de criptomonedas y facilitar funcionalidades adicionales, como la conversión entre diferentes digitales, lo que sin duda enriquecerá la experiencia del cliente.

“Con la incorporación de las principales criptomonedas a nuestra plataforma de inversión damos respuesta a la demanda de parte de nuestros clientes. De esta manera, seguimos completando una amplia oferta de productos y servicios a través de una plataforma tecnológica ágil, sencilla y respaldada por uno de los principales grupos financieros del mundo”, asegura Coty de Monteverde, head of Crypto de Grupo Santander.

El nuevo servicio de compraventa de criptomonedas incluye comisiones competitivas del 1,49% sobre la compra y venta de activos, con un coste mínimo de 1 euro por operación, así como la ausencia de comisiones por custodia de valores. La llegada de estos activos a España está programada para muy pronto.