Los criptoactivos son un fenómeno económico en crecimiento, según el Banco de España

NOTICIA de de Javi Navarro

Hombres jóvenes, educados, con alta tolerancia al riesgo y confianza en su capacidad financiera. Así son quienes tienen inversiones en criptoactivos. El boletín económico del Banco de España revela que los criptoactivos y criptomonedas han aumentado su relevancia como fenómeno tanto económico como social, asociado a nuevas formas de gestionar el ahorro y la inversión. En el artículo titulado ‘La tenencia de criptoactivos entre los hogares españoles‘, redactado por Luis Miguel Guirola y Carlos Isla Martínez, se examina su grado de penetración en España, las características de los tenedores y su impacto en la riqueza financiera de los hogares.

¿Quién tiene criptomonedas?

A pesar de su creciente notoriedad, la exposición directa de los hogares españoles a los criptoactivos se mantiene limitada. En 2021, solo el 4,8 % de la población en España poseía criptoactivos —un fenómeno que también refleja los datos comparativos de la Unión Europea, donde el 6% de la población tiene inversiones en estos activos—. Para el 80 % de los hogares que poseen criptoactivos, su representación en la cartera financiera no supera el 10 %.

El análisis revela que, aunque los criptoactivos han cobrado protagonismo en el discurso financiero, su tenencia en la población española sigue siendo relativamente baja, así como su peso en la riqueza financiera de los hogares.

Este fenómeno es más común entre los hombres jóvenes, con un alto nivel educativo y mayores conocimientos financieros. Estos tenedores tienden a ser considerados tolerantes al riesgo, planificadores de sus finanzas e inversores en activos, como acciones o fondos de inversión. Por otro lado, se destaca que un 0,6 % de los hogares concentra una parte significativa de su patrimonio en criptoactivos, lo que incrementa su exposición a riesgos asociados a estos activos.

Además, como son muy populares entre los jóvenes que aún residen con sus padres, habrá que vigilar el futuro de estos criptoactivos en la medida que estos individuos comiencen a formar nuevos hogares y busquen nuevas formas de inversión.

¿Qué son los criptoactivos

Los criptoactivos son activos digitales que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente gracias a tecnologías como los registros distribuidos. Este tipo de activos, cuyo grupo más conocido incluye criptomonedas como bitcoin o ethereum, ha ganado popularidad como herramienta de inversión. Sin embargo, su naturaleza poco convencional plantea dudas sobre su funcionamiento y riesgos.

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España señala que la valoración de los criptoactivos suele estar marcada por alta volatilidad, en especial aquellos que no orquestan un respaldo de activos financieros tradicionales. Además, advierte sobre la dificultad que supone monitorizar el mercado de criptoactivos en su totalidad.

Este estudio se basa en datos de la Encuesta de Competencias Financieras (ECF, 2021) y la Encuesta Financiera de las Familias (EFF, 2022), que ofrecen muestras representativas de la población española. Con un 84 % de la población en España familiarizada con los criptoactivos, el 5,2 % ha poseído alguno en los últimos dos años; mientras que el 4,8 % reconoce tenerlos al momento de la encuesta.

Perfil sociodemográfico de quien tiene criptomonedas

La investigación identificó ciertas características que predominan en los tenedores de criptoactivos:

El 80 % de los poseedores tiene menos de 45 años.

de los poseedores tiene menos de 45 años. Solo un 26,8 % de los tenedores son mujeres.

de los tenedores son mujeres. El nivel educativo es notablemente alto entre poseedores, más de un 10 % comparado con el resto de la población.

Actitud ante el riesgo y conocimientos financieros

A medida que se observan las actitudes, el 72 % de los tenedores muestra disposición a arriesgar su dinero por rendimientos mayores en comparación con el 42 % del resto de la población. Además, el 17 % de estos individuos reporta un alto nivel de conocimientos financieros, significativamente superior al 8 % entre quienes no poseen criptoactivos.

Los resultados sugieren que la tenencia de criptoactivos se asocia con una mayor disposición a asumir riesgos y con un nivel más alto de educación financiera. En este contexto, se repite que aquellos con confianza en sus conocimientos también tienen más probabilidad de ser poseedores de criptoactivos.

Relación con el sistema financiero tradicional

Aunque es habitual pensar que la adopción de criptoactivos puede estar vinculada a una desconfianza frente al sistema financiero tradicional, los datos indican lo contrario. La tenencia de estos activos no parece responder a un rechazo del sistema bancario existente.

Los hogares con personas de referencia que expresan desconfianza hacia las entidades financieras tienen una probabilidad similar de poseer criptoactivos en comparación con otros hogares.