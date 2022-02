Ocio - Tecnología

Internet

NFT, qué es y cómo funciona este nuevo negocio de arte digital

NOTICIA de de Jessica Pascual

Puede que hayas oído hablar de ellos y de las grandes cantidades de dinero que mueven, sobre todo si te interesa el mundo de las criptomonedas. ¿Pero, qué es un NFT? ¿Y por qué se paga tanto por estos activos digitales? Al igual que la numismática y la filatelia (colección de monedas y sellos) son prácticas extendidas y con muchos adeptos, el negocio con los NFT está ganando público como una nueva tendencia para coleccionar arte digital.

En esta guía encontrarás toda la información que necesitas saber para entender qué son y cómo funcionan los activos NFT, para qué sirven y por qué están teniendo tanto éxito en la actualidad.

Qué es un NFT

Las siglas NFT significan “Non Fungible Token” que en español quiere decir token no fungible. Si esta expresión no te aclara nada, no te preocupes. Para entender este concepto, vamos a explicar el significado de dos términos: token y no fungible.

Un token es una representación digital de un bien o servicio que se utiliza como unidad de valor de un modelo de negocio. Y suelen estar creados por una empresa privada. Por ello hay muchos tipos de token.

El término no fungible hace referencia a algo único, que no puede intercambiarse porque no hay otro igual. Un ejemplo. Las criptomonedas tienen su propio valor y aunque varía prácticamente de manera diaria, es posible cambiar un bitcoin por otro porque su valor es el mismo, es decir, son fungibles. Pero con los tokens no fungibles no sucede lo mismo. No pueden cambiarse porque no hay un NFT que tenga el mismo valor que otro. Y este es su principal atractivo, que son piezas únicas que además no se consumen por utilizarlas, como sí sucede con las criptodivisas o con el dinero en general.

Por tanto, un NFT es un activo digital único e inigualable que aunque no puede intercambiarse, sí permite otras operaciones como la compra y la venta. Y gracias a la tecnología en la que se sustenta, es posible conocer su autenticidad, autoría así como su historial de transacciones y la evolución de su valor.

Cómo funcionan

Los NFT funcionan con la tecnología blockchain, al igual que las criptomonedas y se estructuran principalmente en la de Ethereum. Precisamente, esta cadena de bloques es la que permite que los NFT tengan una identidad digital que incluye todos los metadatos relativos a su información.

Por este motivo es posible conocer la autoría de un activo NFT, el valor por el que se vendió y compró la primera vez así como su valor actual. También quién es el propietario actual de ese NFT original. Como son activos únicos, estos NFT solamente pueden tener un propietario a la vez, es decir, que no puedes tener en propiedad una parte de un NFT ni que dos personas seáis copropietarios de un mismo NFT.

Qué cosas pueden ser un NFT

Un NFT puede ser cualquier cosa susceptible de ser “tokenizable”, es decir, de incorporar a la base de datos del blockchain.

Los NFT pueden ser representaciones digitales de objetos del mundo real, como por ejemplo un cuadro o cualquier otra obra de arte, portadas icónicas de revistas, muebles virtuales o la versión NFT de unas zapatillas de Gucci. Y también los mejores instantes de acontecimientos históricos del deporte en formato de vídeo o imagen.

Pero también pueden ser creaciones directamente digitales, como por ejemplo un meme, un tuit, un dibujo o una canción, entre otros. Un NFT puede ser desde cualquier tipo de arte hasta la representación digital de un objeto que tengas en casa. En resumen, son cosas que podemos ver, pero no tocar.

Cuál es el valor de un NFT

Los NFT no tienen un valor preestablecido, sino que se lo dan los posibles compradores y el público en general. Es tan sencillo como aplicar la lógica de la oferta y la demanda. A mayor demanda de un producto, más se revaloriza y, por tanto, aumenta su precio. Es decir, que su valor es el que la gente quiera pagar por ello.

Tras el auge de las criptomonedas, los NFT están siendo una tendencia cada vez más al alza. Es por este motivo por el que algunos NFT tienen un valor excepcional y se han llegado a pagar incluso millones por estos activos digitales. Algunas de las ventas de NFT más sonadas han sido:

El artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, llegó a vender un collage que componía la evolución de su obra como un NFT por 69 millones de dólares.

Por otra parte, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, vendió el primer tuit de la historia de la red social como un NFT por casi 3 millones de dólares.

Otro de los activos de mayor valor en el mundo NFT son los CryptoPunks, que representan una imagen pixelada de figuras con estilo punk. El más caro llegó a venderse por más de 7 millones de dólares.

Imposible no mencionar la colección ‘Bored Ape Tacht Club’ de dibujos de monos cuyo valor oscila enormemente. Algunos se venden por menos de un ethereum mientras que otros superan los 300.000 billones de dólares.

Estos son solo algunos ejemplos de los NFT más caros y populares, pero la lista es inmensa. ¿El por qué de su desorbitado valor? Una de los atractivos de comprar un NFT es la adquisición de un artículo original con autenticidad y valor verificados. Que, tal y como esperan la mayoría de sus compradores, se revalorice aún más en un futuro y obtener así beneficios.

¿Qué puedo hacer con un NFT?

Los NFT pueden comprarse y venderse a través de plataformas exchange. Es decir, que para operar y realizar cualquier transacción con NFT necesitas tener criptomonedas y un wallet o billetera virtual. Si quieres comprar un NFT, pero todavía no te has iniciado en el mundo cripto, aquí te explicamos cómo puedes empezar a comprar y vender criptomonedas. Y recuerda que si efectúas transacciones con criptomonedas, tienes que declarar los beneficios a Hacienda.

Si quieres leer más noticias como NFT, qué es y cómo funciona este nuevo negocio de arte digital, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.