¿Hay que declarar las criptomonedas?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Las monedas virtuales deben incluirse en la declaración de la Renta? Sí, las criptomonedas también se tienen que declarar a Hacienda y pagar IRPF por ellas, pero no siempre.

Con la campaña de la Renta ya en marcha, es habitual preguntarse acerca de la obligación de incluir y declarar esta partida en la declaración y cómo hacerlo. Una vez resuelvas las dudas acerca de si estás obligado a declararlas o no, desde esta otra guía puedes consultar cómo declarar las criptomonedas a Hacienda.

¿Hay que pagar por el IRPF por las criptomonedas?

Depende. Una persona que solo compre criptodivisas y las tenga en su posesión no está obligada a declararlas. Por el contrario, sí que tienen que incluirlas en la declaración y, por tanto, pagar los impuestos correspondientes si se venden o se realiza un intercambio con ellas.

En el caso de vender criptomonedas, se tienen que declarar en concepto de ganancia o pérdida patrimonial derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales debido a la diferencia del valor entre la compra y la venta. En el caso del intercambio por otras criptodivisas también se deben declarar porque la Agencia Tributaria considera esta operación como permuta.

Hay que tener en cuenta que en España de momento no existe un reglamento específico que regule de manera expresa a estas monedas virtuales, sino que, por el contrario, se consideran como una ganancia o pérdida patrimonial. Pero que no exista una norma específica no quiere decir que no haya que declararlas.

Cuánto hay que pagar

Al declararse como ganancias y pérdidas patrimoniales, la cantidad a pagar se rige por los tipos impositivos de los tramos de esta sección de la Renta:

Hasta los primeros 6.000 euros hay que pagar el 19 %

hay que pagar el Entre 6.000 euros y 50.000 hay que pagar un 21 %

hay que pagar un A partir de 50.000 euros se paga el 23 %

La casilla para declarar las criptomonedas

Las criptomonedas se deben incluir en la Declaración de la Renta. Y hasta la fecha, había que declararlas como una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de otros elementos patrimoniales, en concreto, en el apartado 389 de la declaración.

Sin embargo, en 2023 el Boletín Oficial del Estado ha publicado nuevos modelos de declaración de la Renta con algunas novedades. Una de ellas es que se ha creado una casilla específica para declarar las criptomonedas. En concreto, es el bloque que comprende entre la casilla 1800 y la 1814.

Se encuentran en el apartado de ‘Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares’. De forma específica, se incorporan datos acerca de la titularidad de criptomonedas, el valor de transmisión y adquisición, así como de la diferencia derivada de las operaciones.

En caso de haber tenido pérdidas, puedes incluirlo en los apartados 1626 y 1631 de ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales y poder llegar a compensarlas con hasta el 25 % con las ganancias. En caso de no haber tenido ganancias, se pueden compensar estas pérdidas con las declaraciones de los cuatro años siguientes.

