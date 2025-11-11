El 3,8 % de las viviendas en venta en España supera los dos millones de euros

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado inmobiliario español se consolida como uno de los más potentes de Europa en el segmento del lujo. Según el último análisis de la empresa inmobiliaria eXp Spain, el 3,8 % de todas las viviendas en venta en España supera los dos millones de euros, una proporción que coloca al país por delante de Francia (1,4 %), Alemania (1,6 %) e Italia (0,9 %), y solo ligeramente por debajo de Portugal (4,7 %).

Baleares y Andalucía, líderes en el segmento de lujo

Las Islas Baleares son las claras dominadoras del mercado de alto nivel, al concentrar el 31,5 % de todas las viviendas de más de 2 millones de euros. Este liderazgo se debe a la fuerte demanda internacional en zonas como Mallorca, Ibiza y Menorca —tradicionales destinos del comprador extranjero de alto poder adquisitivo—.

En segunda posición aparece Andalucía, con un 30,5 % del total de anuncios de lujo, impulsada por el atractivo histórico de la Costa del Sol y Marbella entre compradores de todo el mundo. Les siguen Cataluña (13,3 %), Madrid (12,0 %) y Comunidad Valenciana (7,5 %). Estas cinco regiones concentran juntas más del 94 % del parque inmobiliario de lujo del país.

Las regiones con menos vivienda de lujo

En el extremo opuesto, La Rioja, Aragón y Extremadura son las comunidades con menor presencia de viviendas valoradas en más de dos millones de euros, con una cuota inferior al 0,1 % del total nacional.

España, destino preferido para los compradores internacionales

El informe destaca que España sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo para los compradores de propiedades de lujo. “Desde las Baleares y la Costa del Sol hasta Madrid y Barcelona, la demanda de viviendas de lujo sigue impulsada por el atractivo del estilo de vida, la estabilidad política y el acceso al mercado europeo en general”, explicó José Antonio Borges, director de eXp España.

El responsable añadió que “en los últimos meses se ha observado un creciente interés por parte de personas con un elevado patrimonio neto tanto del Reino Unido como de Estados Unidos”. Según Borges, en Reino Unido “el aumento de la presión fiscal sobre el patrimonio y la propiedad inmobiliaria ha animado a muchos compradores a buscar en el extranjero”, mientras que en Estados Unidos “la incertidumbre política, especialmente en torno a la administración Trump, está llevando a los estadounidenses acaudalados a explorar activos más seguros fuera del país”.

Clima, cultura y estabilidad: las claves del atractivo español

Para eXp Spain, el clima, la cultura y el consolidado mercado inmobiliario de alta gama son factores que mantienen a España en una posición de privilegio dentro del panorama europeo. “España sigue siendo una opción natural para quienes buscan mejorar su estilo de vida y la estabilidad de sus inversiones a largo plazo”, concluye Borges.