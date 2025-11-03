Un total de 14 tributos encarecen la vivienda en España

NOTICIA de de Javi Navarro

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha denunciado que el ámbito fiscal relacionado con la venta, promoción y adquisición de viviendas está obligando a abonar hasta 14 tributos y tasas, lo que representa un encarecimiento del 25% del precio final de los hogares. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la escalada de precios de la vivienda ante la escasez de oferta, la patronal ha solicitado la implementación de medidas fiscales que alivien esta carga, como la reducción de impuestos y la introducción de deducciones.

Recomendaciones de la CNC para reducir impuestos en la vivienda

CNC propone implementar un IVA superreducido del 4% y recortar drásticamente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) como formas de aliviar la carga fiscal sobre el sector. Esta perspectiva ha sido reforzada con la idea de clarificar la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) —un tributo local— para potenciar la construcción y facilitar el acceso a la vivienda.

“Las barreras fiscales no solo encarecen la vivienda, sino que también obstaculizan su construcción y acceso”, ha señalado la patronal. Adicionalmente, la CNC sugiere extender bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones para impedir que las familias tengan que vender sus viviendas debido a la carga fiscal excesiva, resaltando que España cuenta con el tipo máximo en este impuesto en toda Europa.

Ajuste de plusvalías y la lucha contra la doble imposición

La CNC, que agrupa a gran parte del sector que representa cerca del 10% del PIB español y emplea a aproximadamente 1,3 millones de personas, aboga por un ajuste por inflación en las plusvalías inmobiliarias, así como por la eliminación de la doble imposición en ganancias de capital. Para ello, la organización propone que se deduzcan directamente los impuestos pagados a otras Administraciones. “Si no ajustamos el efecto de la inflación, provocamos el ‘efecto cerrojo’ que limita la oferta de vivienda”, han advertido.

Además, se plantea la necesidad de reducir la litigiosidad y las incoherencias en las bases de liquidación de impuestos que encarecen las transacciones y la tenencia de inmuebles. Se sugiere igualmente permitir a los ayuntamientos ajustar los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y crear bonificaciones progresivas para inversiones en eficiencia energética.

La burocracia también juega un papel

CNC ha destacado que los procesos burocráticos son excesivos en las operaciones de compraventa de viviendas, lo que agrava la crisis del acceso a la vivienda en España. Desde la venta del terreno hasta la obtención de las licencias necesarias, los promotores deben afrontar un complicado entramado de impuestos y tasas. Entre ellos se incluyen el IRPF y el IVTNU, así como diversas tasas por la obtención de licencias municipales.

“El problema de la vivienda es tan complejo que solucionarlo exige combinar distintas medidas, destacando la urgencia de tomar decisiones en materia fiscal”, ha indicado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. “Resulta desmedido que en un piso de 300.000 euros, alrededor de 100.000 vayan destinados al pago de impuestos y tasas”.