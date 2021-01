Vivienda

Cómo alquilar o comprar un piso social de Altamira

El portal inmobiliario Altamira, que gestiona los pisos del Banco Santander, cuenta con un amplio catálogo de viviendas de obra nueva y de segunda mano en régimen de alquiler y venta. Estos inmuebles sociales están repartidos por todo el territorio, aunque la mayor oferta se concentra en Madrid y Barcelona.

A continuación dejamos un listado con los inmuebles disponibles por provincias.

Listado de pisos y casas de banco en venta

A Coruña

Álava

Albacete

Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Baleares

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castellón de la Plana

Ceuta

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Guadalajara

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Jaén

La Rioja

Las Palmas

León

Lleida

Lugo

Madrid

Málaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zaragoza

Cómo solicitar una vivienda de Altamira

Si accedemos a la web oficial de Altamira, aparece un buscador en el que podemos buscar el inmueble que más nos interese y seleccionar los filtros que se ajusten a nuestras necesidades como la localidad de la vivienda, el tipo de inmueble y si estás buscando compra o alquiler.

Según el ‘Plan Alquila‘ del portal inmobiliario, una vez encuentras una vivienda que se ajusta a tus requisitos y necesidades debes ponerte en contacto con Altamira. Puedes hacerlo a través del formulario de contacto de cada oferta concreta o a través del teléfono de contacto del portal inmobiliario 914 842 874.

En lo referente al contrato de arrendamiento, para poder alquilar uno de los pisos gestionados por Altamira, ésta debe aprobar la operación.

A partir de este momento la persona encargada de gestionar la promoción en cuestión se pone en contacto con el interesado para fijar un día y una hora de encuentro para la visita del inmueble.

En cada oferta que se encuentra en la página de Altamira aparecen las características específicas de cada inmueble:

Los metros cuadrados, la cantidad de habitaciones y baños El descuento del que te beneficias en ese momento así como el precio actual y el anterior La entidad de la que procede el inmueble En el interior aparecen imágenes del inmueble y la posibilidad de contactar con el propietario a través de un email. Añaden la localización concreta, las características concretas, los servicios e instalaciones, si cuenta con el certificado energético.

Tanto el alquiler como la venta implica una serie de gastos añadidos que deben repartirse entre el arrendador y el arrendatario. Son estos gastos añadidos los que acaban determinando el precio final del alquiler o compra.

Condiciones de alquiler

Las condiciones del alquiler de la vivienda de un piso de Altamira son:

Alquiler durante un plazo mínimo de un año y posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de 3 años.

Periodo de carencia de rentas de dos meses a excepción de viviendas de segunda mano.

La renta anual se revisa en función al valor del IPC

En cuanto a los gastos, Altamira corre a cargo de aquellos relacionados con la comunidad, el pago del IBI y las altas de servicios mientras que el inquilino corre a cargo de consumos de servicios y suministros.

Otros aspectos a tener en cuenta:

Para hacer obras el inquilino necesita previa autorización de Altamira. La renta debe pagarse con periodicidad mensual a través de domiciliación bancaria que se pasará en en los primeros cinco días del mes. Altamira ofrece un periodo de carencia de dos meses y en viviendas de segunda mano se sustituye por la condición de que el propietario realice reparaciones a la ocupación del inmueble. Altamira es la encargada de mantener la vivienda en condiciones para que se pueda habitar y el inquilino debe comprometerse a devolverla en el mismo estado en el que se entregó.



Documentación necesaria para el alquiler

En función del tipo de arrendador, se solicitan una serie de garantías extra:

En caso de asalariados dos últimas nóminas y acreditación dee antigüedad en la empresa. Para autónomos la última declaración de la renta y declaración del IVA. En caso de jubilados el último justificante de la pensión. Además, se solicita el DNI de todos ellos, el número de cuenta bancario y el domicilio.



Pisos de segunda mano

En Altamira también se pueden encontrar pisos de segunda mano. Este tipo de inmueble son más rápidos en conseguir puesto que es posible que empieces a disfrutarlas de inmediato y no requieren de la disponibilidad económica que conlleva la compra de una vivienda nueva. Estos pisos de segunda mano pueden ser:

En venta o alquiler En estas viviendas no tienes que pagar el IVA pero sí pagar el Impuesto de Transiciones Patrimoniales (ITP). Estas viviendas de segunda mano suelen ser más baratas que las nuevas y suelen encontrarse en zonas más céntricas.

Cuánto cuesta comprar un piso

A la hora de comprar un piso debes tener en cuenta una serie de factores que incrementan el valor final de la compra:

Asegúrate de que el precio que contemplas tiene ya el IVA incluido, en caso contrario, tendrás que sumar el 21%. Añade el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que oscila entre el 0,5 y 1,5% según CCAA. Ten en cuenta los gastos de notaría. Los gastos de inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad. Tener en cuenta el IBI. Los gastos de comunidad.

Tipos de financiación

Depende de la procedencia de la entidad de la propiedad que se quiera adquirir, existen diferentes tipos y condiciones de financiación:

SAREB: Tramitan directamente desde Altamira en colaboración con ING y Santander.

ING financia a personas físicas residentes que necesiten una financiación superior a 50.000 euros. Se puede llegar a financiar hasta el 90% del valor. Se financia el 80% del valor de tasación en primera vivienda y hasta el 70% en segunda vivienda.

El Banco Santander financia algunos inmuebles de hasta el 80% en primera vivienda y el 70% en segunda vivienda.

Tipos de inmuebles

En Altamira hay opción de alquiler o compra de los siguientes inmuebles:

Pisos y casas Trasteros Garajes Locales Naves industriales Oficinas Suelos Otros

Se puede buscar por provincia y seleccionar si quieres que sea de obra nueva.

Sobre Altamira

Cuenta con un catálogo de 15.000 pisos de bancos en venta por toda España y un total de más de 125.000 inmuebles tanto en venta como en alquiler.

