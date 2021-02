Alquiler social para universitarios en Madrid: Requisitos y ayudas

Vivienda

¿Eres universitario y buscas piso en Madrid? Estás de suerte. La Comunidad de Madrid pone en marcha una iniciativa de alquiler social dirigida a jóvenes que estén cursando una carrera universitaria en la capital.

A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el alquiler social para universitarios, los requisitos para solicitarlo y en qué consiste la ayuda.

Alquiler social para universitarios

El alquiler social para universitarios es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo destinar viviendas a la residencia temporal de los estudiantes de educación superior y al alojamiento de aquellos que participen en programas de movilidad e intercambio a nivel nacional e internacional dentro de la Unión Europea.

Además, para que las viviendas no queden en desuso en verano se van a poder alquilar a estudiantes y personal docente que participen en cursos de verano impartidos por la universidad y centros formativos de estudios oficiales.

El alquiler social para universitarios que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid tiene como finalidad facilitar el acceso a la formación universitaria a familias con menos recursos. Se trata de un proyecto integrado en el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de Madrid que tiene previsto elevarse a Consejo de Gobierno a mitad de 2021.

De momento no se han detallado los trámites necesarios para realizar la solicitud. En cuanto la medida se apruebe y se detallen tanto los plazos, convocatorias y procesos de solicitud, lo explicaremos en esta información con todo detalle.

Condiciones del alquiler

El contrato de alquiler de este programa tendrá la misma duración que el curso académico en el que el solicitante esté matriculado. Se establece la posibilidad de renovar el contrato para el siguiente curso durante el periodo de verano.

El pago del alquiler se puede fraccionar en mensualidades o de forma trimestral. Además, a modo de garantía o fianza, el arrendatario puede solicitar al inicio del curso el importe de dos mensualidades.

En los periodos de vacaciones durante el curso escolar , siempre que sean inferiores a un mes, se podrá prorratear el pago de la renta de forma proporcional.

Requisitos

Para poder acceder a este tipo de alquileres sociales para estudiantes universitarios hay que cumplir una serie de requisitos indispensables:

En el año que solicite este tipo de alquiler la persona interesada debe estar matriculada en un curso de universidad, de enseñanzas artísticas superiores o enseñanzas no universitarias de grado superior en Madrid.

de universidad, de enseñanzas artísticas superiores o enseñanzas no universitarias de grado superior en Madrid. También pueden solicitarlo las personas que participen en programas de movilidad o intercambio a nivel nacional o internacional.

a nivel nacional o internacional. Los ingresos familiares no pueden superar 3 veces el IPREM .

. Las personas que no estén obligadas a tributar en España tendrán que presentar la resolución definitiva de concesión de una beca o ayuda de estudios universitarios.

o ayuda de estudios universitarios. La cuota del alquiler no puede ser mayor al 5,5% del precio máximo de venta de viviendas con protección pública fijada en el momento de la firma del contrato.

Qué se incluye en el precio del alquiler

En el precio estipulado para el alquiler se incluyen los siguientes conceptos:

El alquiler del alojamiento amueblado y el menaje necesario de cocina.

El uso de elementos comunes del conjunto del edificio.

del conjunto del edificio. Se incluye en el precio el mantenimiento por averías causadas por un uso normal de la vivienda.

causadas por un uso normal de la vivienda. El uso de instalaciones deportivas, zonas ajardinadas, salsa de televisión o vídeo, biblioteca, recepción o consejería entre otros

Los gastos para el sostenimiento del inmueble y el mantenimiento de servicios comunes en término de vigilancia, limpieza de zonas comunes, antena de televisión, WiFi de zonas comunes, are acondicionado, instalaciones de agua, gas, teléfono consumo de zonas comunes o controles de plagas ente otros.

Qué no se incluye en el pago de la renta

Lo que no se incluye en el precio de la renta:

No se incluyen servicios de restauración, lavandería y limpieza.

Consumos individualizados de electricidad, agua o calefacción .

. Gastos derivados del uso de Internet y WiFi.

En estos casos se establecen cuotas separadas y se abonarán por los beneficiarios de estos servicios.

Cómo tiene que ser la vivienda

La Comunidad de Madrid marca unos requisitos mínimos que deben tener las viviendas para poder formar parte de este proyecto:

Deben tener una superficie mínima de 15 metros cuadrados por persona. Se pueden vincular una o dos plazas de garaje. La vivienda podrá tener habitaciones individuales y dobles en función de la superficie útil. Debe contar de forma individual con armario, cama, mesa de estudio, silla y estantería Debe haber un aseo completo por unidad habitacional con lavabo, inodoro y ducha.

