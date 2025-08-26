Vivienda

Alquileres

Hay más pisos compartidos por habitaciones que nunca y, aún así, el precio sube a 420 euros

La oferta de habitaciones en pisos compartidos en España ha experimentado un notable aumento del 24% en el segundo trimestre de 2025, según un informe reciente del marketplace inmobiliario idealista. A pesar de este incremento en la disponibilidad, el número de interesados por anuncio ha visto una leve disminución del 2%, lo que ha llevado a que el precio medio de una habitación se eleve solo en un 5%, situándose en 420 euros mensuales.

Crecimiento en la oferta por capitales

Las estadísticas revelan que actualmente hay una mayor variedad de habitaciones disponibles en 43 de las 50 capitales provinciales. Algunas de las ciudades con el mayor aumento en el volumen de oferta incluyen:

Ciudad Real (88%)

Santa Cruz de Tenerife (76%)

Ceuta (74%)

Palma (71%)

Valencia (70%)

Entre los grandes mercados inmobiliarios, Málaga lidera con un crecimiento del 45%, seguido por Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), San Sebastián (15%) y Alicante (6%).

Por el contrario, Sevilla se destaca como el único gran mercado con una reducción en la oferta, cayendo un 5% en el último año. Otras localidades que también han visto disminuciones son:

Córdoba (-26%)

Logroño (-21%)

Granada (-11%)

Castellón de la Plana (-11%)

Badajoz (-3%)

Cádiz (-3%)

Oviedo (-2%)

Variaciones en los precios

En cuanto a los precios, 38 de las capitales han experimentado aumentos, siendo Zamora la que ha registrado la mayor subida con un 18%. Otras ciudades destacadas son:

Segovia (16%)

Palencia (15%)

Jaén, Lugo y Ciudad Real (14% en los tres casos)

En contraste, Palma y Ceuta son las ciudades donde más se ha reducido el precio, registrando caídas del 10%, seguidas por Cáceres (-4%) y Castellón de la Plana (-3%).

Entre las grandes ciudades, los precios han crecido en:

Sevilla (7%)

Málaga (6%)

San Sebastián (6%)

Madrid (5%)

Bilbao (3%)

Valencia (1%)

Barcelona (1%)

Alicante (sin variación)

Los alquileres de habitaciones más caros y más baratos

Barcelona encabeza la lista de las ciudades con los alquileres más altos, con un promedio de 570 euros mensuales. Le siguen:

Madrid (527 euros)

San Sebastián (475 euros)

Palma (450 euros)

Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos)

Por el contrario, Jaén se posiciona como la ciudad con el alquiler más económico, con 240 euros mensuales de media, seguida de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, donde el precio promedio es de 250 euros.

El interés de las personas por las habitaciones también ha experimentado cambios. Aunque el número total de interesados ha disminuido un 2%, se han contabilizado crecimientos en 34 capitales. Logroño (114%), Lleida (106%) y Melilla (103%) destacaron por tener más del doble de contactos por anuncio. En contraste, las grandes ciudades como Palma, Barcelona y Valencia han visto una reducción significativa en la competencia, con descensos de hasta el 28%.

Zonas con mayor oferta en España

Finalmente, es interesante notar que la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler en todo el país se concentra en solo cuatro ciudades:

Madrid (22% del total)

Barcelona (14%)

Valencia (11%)

Sevilla (3%)

A las 40 capitales donde hay menos oferta solo corresponde un 13% del total disponible.