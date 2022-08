Vivienda

Cómo pedir las ayudas al alquiler para jóvenes 2022 en las Islas Baleares

NOTICIA de de Jessica Pascual

El Gobierno balear ha aprobado la convocatoria de las ayudas de 250 euros al alquiler para jóvenes. Una iniciativa dirigida a aquellas personas menores de 35 años que vivan en algún municipio de las Islas Baleares y que se ajuste a los requisitos establecidos.

El plazo para solicitar esta ayuda comienza, según las previsiones iniciales, a principios del mes de agosto. Si quieres pedir este bono joven, aquí puedes consultar toda la información sobre los requisitos, proceso de solicitud y cuantía de esta ayuda al alquiler.

Cómo hacer la solicitud

El Gobierno balear ha anunciado que la forma de presentación de la solicitud del bono joven de alquiler tiene que hacerse exclusivamente de manera telemática. Es decir, que todos los jóvenes tienen que pedir la ayuda por internet, a través de la sede electrónica de la web del gobierno autonómico. Para tramitar la solicitud es necesario que el solicitante disponga de DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve PIN.

En el momento en el que comience el plazo de presentación de solicitudes incluiremos en este apartado el enlace directo al inicio del trámite, así como los modelos de solicitud oficiales necesarios para su presentación.

Documentación a presentar

Junto con el formulario online de la solicitud, cada usuario tiene que presentar la siguiente documentación:

DNI del titular del contrato de arrendamiento

Contrato de trabajo o alta de actividad empresarial en el caso de los autónomos

Informe de vida laboral

Copia completa del contrato de alquiler en vigor

Referencia catastral del inmueble objeto del contrato de alquiler

Certificado del Registro de la Propiedad que acredite que el solicitante no tiene otras viviendas en el territorio nacional

Justificante bancario que acredite el pago de las mensualidades

Autorización firmada para la consulta telemática de datos personales y económicos

Declaración responsable

Certificado histórico de convivencia del inmueble

Cuantía

La ayuda de este bono joven alquiler es de 250 euros al mes para cada beneficiario por un periodo máximo de dos años. La percepción de la ayuda está sujeta a que el beneficiario mantenga la situación y condiciones que le dieron acceso a la misma. Una ayuda que, según la Consellería de Vivienda, espera que beneficie a un total de 1.600 jóvenes

Requisitos

Para ser beneficiarios de estas ayudas al alquiler, los solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 35 años como máximo en el momento de la solicitud

Nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea o Suiza. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deben contar con un permiso de residencia y tener el domicilio en las Islas Baleares.

El solicitante debe ser titular del contrato de alquiler de vivienda para la que se solicita la ayuda y que debe ser el domicilio habitual y permanente.

La renta que el solicitante pague por el alquiler no puede ser superior a los 900 euros en ningún caso.

El solicitante no puede tener ni primer ni segundo grado de parentesco o de consanguinidad con el arrendador ni tampoco pueden ser socios participantes de este.

Debe ajustarse a un límite de ingresos para ser beneficiario de la ayuda. En concreto, la suma de los ingresos totales de la unidad de convivencia no puede ser superior a 3 veces el IPREM.

Quién no puede recibir el bono joven balear

La convocatoria establece una serie de incompatibilidades con otras ayudas, entre ellas:

No puede pedirse si el beneficiario recibe otra ayuda al alquiler. Con la excepción de beneficiarios en situación especialmente vulnerable, los receptores de las prestaciones no contributivas o aquellos beneficiarios del IMV. En estos casos en los que ambas ayudas puedan recibirse, la suma de todas ellas no puede ser superior a la mensualidad que el titular paga por la renta del alquiler.

