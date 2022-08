Vivienda

Trámites

Qué es el IDUFIR o CRU de una casa y para qué sirve

NOTICIA de de Jessica Pascual

IDUFIR y CRU son dos códigos formados por una serie de números que tienen carácter exclusivo, único e invariable en el tiempo y que sirven para identificar a todas las viviendas inscritas en el Registro de la Propiedad. El IDUFIR o Identificador Único de Fincas Registrales es un código asociado a las viviendas inscritas entre 2008 y 2016. Mientras que el CRU o Código Registral Único es el que tienen las viviendas inscritas después de 2016.

Diferencias entre IDUFIR y CRU

Ambos términos cumplen la misma función, puesto que sirven para identificar a una vivienda o finca inscrita en el Registro de la Propiedad. La única diferencia entre ambos términos es que el primero en crearse fue el IDUFIR y es el que tienen los inmuebles registrados entre 2008 y 2016. Mientras que en 2016 se creó el CRU, que sustituyó al IDUFIR y, por tanto, todos los inmuebles registrados a partir de esta fecha tienen un CRU.

Aunque se llamen de manera diferente, en la práctica, sirven para lo mismo. Son como la matrícula o DNI de las distintas propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad. Tanto el IDUFIR como el CRU son combinaciones numéricas de 14 dígitos exclusivas y únicas. No hay dos códigos iguales y no varían ni se modifican con el tiempo.

Cómo saber cuál es el IDUFIR o CRU de una vivienda

Hay dos principales vías para saber cuál es el IDUFIR o el CRU de una finca o vivienda:

Puedes obtener este número a través de la nota simple del Registro de la Propiedad. Es un dato que aparece en la parte superior de la primera hoja, al lado de la descripción. También puede obtenerse a través de la sede electrónica del catastro.

Para qué sirve

Los principales usos que tiene este código son:

Averiguar la titularidad de un inmueble y comprobar quién es el dueño de una propiedad.

y comprobar quién es el dueño de una propiedad. Además, este documento sirve para acreditar la titularidad de una finca o vivienda frente a terceros.

También es un código que puede utilizarse para pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad .

. Para realizar algunos trámites relacionados con el IBI.

Cuándo se crea el IDUFIR o el CRU de una vivienda

Este código se genera de manera automática cuando se produce la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad.

¿Todas las viviendas tienen IDUFIR o CRU?

No. Las viviendas inscritas en el Registro con anterioridad a 2008 no tienen este código. El sistema usado hasta la fecha para catalogar e identificar a los inmuebles era la referencia catastral. En estas situaciones, a las viviendas que no lo tienen se les concede uno nuevo al cambiar de propietario y actualizar el estado en el Registro de la Propiedad.

Diferencia con la referencia catastral

La principal diferencia entre el IDUFIR o CRU y la referencia catastral es que todos los inmuebles deben tener una referencia catastral. Es obligatorio al inscribir un inmueble en el registro, mientras que no es así para los códigos del IDUFIR o CRU.

Si quieres leer más noticias como Qué es el IDUFIR o CRU de una casa y para qué sirve, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.