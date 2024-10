Vivienda

Trámites

Cuánto cuesta renunciar a una herencia

NOTICIA de de Cristian Pinto

Recibir una herencia de un familiar que acaba de fallecer no siempre es algo bueno. Uno de los trámites obligatorios a realizar cuando alguien muere es pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para poder recibir el legado. Por este motivo, algunas personas deciden rechazar el usufructo y evitar endeudarse al aceptar una herencia. Sin embargo, la renuncia no saldrá gratis tampoco. A pesar de rechazarla, es obligatorio pagar el Impuesto de Sucesiones y seguir un proceso formal.

Pero, ¿qué pasa si todos los herederos renuncian a la herencia? En esta información te detallamos el procedimiento para realizar rehusar una herencia, cuándo se puede hacer y los gastos obligatorios que conlleva.

Cómo renunciar

Tal y como recoge el artículo 1007 del Código Civil, no es obligatorio que todos los herederos acepten el legado que les corresponde. La renuncia es un acto libre, voluntario e irrevocable. En este caso, es necesario formalizar el rechazo de la herencia formalmente ante un notario o juez. Eso sí, no será necesario establecer ninguna justificación ni declarar motivo alguno.

Normalmente, el rechazo de una herencia viene dado porque el beneficiario de la misma no puede hacerse cargo del pago de los impuestos o de la deudas que le recaen.

El procedimiento para la renuncia puede ser complejo porque requiere pasos legales, por lo que lo más recomendable es ponerse en manos de un abogado. En primer lugar, será necesario redactar un escrito en el que se exprese la voluntad de renunciar a la herencia y se ha de presentar ante un juez o notario. De igual modo, el resto de herederos deben ser conocedores de la renuncia mediante otro escrito.

Cuándo se puede renunciar

El Código Civil establece que el rechazo de una herencia no se podrá realizar hasta que la persona de la que se reciba fallezca. Por otro lado, la Ley de Jurisdicción Voluntaria establece que si 9 días después del fallecimiento ningún heredero acepta o renuncia al legado, cualquier interesado que acredite su interés en el que el heredero acepte o repudie la misma, podrá acudir al notario para que este lo comunique al llamando, teniendo desde ese momento un plazo de 30 días naturales para aceptar o repudiar la herencia de la que es beneficiario.

En caso de no expresar formalmente la renuncia, automáticamente se entiende que el heredero la acepta. Por ejemplo, si el fallecido tenía alguna deuda, el acreedor necesitará que el heredero acepte o no la herencia. En caso de no responder al rechazo en el plazo de 9 días, se entiende de derecho común que acepta heredar la deuda.

Gastos

Como ya hemos mencionado, el rechazo de un usufructo conlleva unos trámites legales. La realización del escrito por el cual se renuncia a la herencia debe ser ante un notario o un juez, con un coste aproximado de unos 100 euros. A este coste también se pueden sumar los honorarios de un abogado especializado en derecho de sucesiones que te ayudará durante el trámite y así no cometer errores.

Además, el heredero deberá abonar obligatoriamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones debido a que la herencia pasaría a ser de otro beneficiario.