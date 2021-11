Vivienda

Hogar y Consumidores

Qué es el NIF y cuáles son las diferencias con el DNI o NIE

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Es lo mismo DNI que NIF? ¿Y el NIE y el NIF? El Número de Identificación Fiscal o NIF es un código alfanumérico obligatorio que deben tener tanto las personas físicas como jurídicas en España y que sirve para identificar a todos los ciudadanos a efectos fiscales. Ese número está vinculado a un domicilio social y a través de él es posible rastrear cualquier acción de naturaleza tributaria que haya realizado una persona. Es, en definitiva, un código de verificación o garantía que sirve para tener un respaldo a la hora de hacer negocios con otra persona.

Y aunque hay situaciones en las que el NIF y el DNI o el NIE son el mismo número, hay excepciones. Descubre cómo saber cuál es tu NIF y cómo pedirlo.

Tipos de NIF

El NIF es un código de identificación fiscal que normalmente emite el Ministerio del Interior, aunque no siempre. Hay ocasiones en las que el organismo encargado de gestionar y emitir esta combinación alfanumérica es la Administración Tributaria.

Existen dos tipos de NIF en función de la persona titular, el de personas físicas (ciudadanos con nacionalidad española, autónomos y con nacionalidad extranjera) y el de personas jurídicas (empresas).

¿Cuál es el NIF de un español?

El NIF de todas las personas físicas que tengan nacionalidad española es el mismo que tienen en el DNI. En estos casos no cambia. Se trata de un número de ocho dígitos seguidos de una letra, tal y como muestra el documento de identidad de la fotografía principal del artículo.

NIF de un ciudadano extranjero

Los ciudadanos extranjeros que residan en España, pero que no tengan la nacionalidad, el documento que les identifica no es el DNI, sino el NIE. En estos casos, el Número de Identificación Fiscal es el mismo que aparece detallado en su NIE. Se trata de una combinación formada por una letra, que suele ser la X, la Y y la Z seguida de una combinación de siete números.

NIF de un autónomo

En cuanto al NIF de los autónomos, como igualmente son personas físicas, también se corresponde con el número del DNI o del NIE, dependiendo de su nacionalidad.

NIF de una empresa

Por otra parte, en el caso de las empresas, la identificación fiscal se realiza a través del CIF o Código de Identificación Fiscal. En estos casos el formato consiste en una letra, que depende de la naturaleza fiscal de la entidad, seguida de siete número y un carácter final de verificación.

Cómo saber cuál es mi NIF

Dependiendo de si eres una persona física o jurídica con nacionalidad española o extranjera, la forma de averiguar tu NIF varía:

Si eres una persona física con nacionalidad y residencia en España o un autónomo, para saber tu NIF lo único que tienes que hacer es coger tu DNI y mirar el número.

Y si eres una persona extranjera residente en España, para saber cuál es tu NIF tan sólo tienes que consultar cuál es tu NIE.

Si eres una empresa, puedes consultarlo en tus facturas y en los documentos de registro de la constitución de la empresa.

Por tanto, la solicitud del NIF para personas físicas consistirá en pedir cita para hacerte el DNI o el NIE. Mientras que para el caso de las empresas, los propietarios deben solicitarlo a la Agencia Tributaria en el mes siguiente a la constitución de la empresa. Se trata de un paso previo y obligatorio a la hora de crear o montar un negocio. Puede hacerse de forma presencial o por vía telemática en la Agencia Tributaria. Para ello, tienes que hacer la solicitud con el modelo 036.

Pero, ¿y si por alguna circunstancia una persona física no tiene DNI o NIE? En el siguiente apartado te detallamos cómo solicitar el NIF en estos casos.

¿Y si no tengo DNI o NIE?

Hay dos casos concretos en los que una persona española no necesita tener DNI y respetar la ley:

Menores de 14 años

Mayores de esa edad que residan en el extranjero y se trasladen a España por un periodo inferior a seis meses.

Si en estos dos casos, por el motivo que sea, necesitan solicitar un NIF porque van a realizar cualquier operación tributaria, pueden solicitar este código a la Agencia Tributaria. En estos casos el NIF comenzará con una letra que señalará la naturaleza del número. En el caso de españoles residentes extranjeros siempre empezará con la letra L y empezará con la letra K para los residentes en España menores de 14 años.

En el caso de las personas extranjeras que no tengan NIE porque no tengan la obligación de ello, podrán solicitar un NIF si necesitan realizar operaciones o negocios con trascendencia tributaria. En este caso concreto el NIF tendrá nueve caracteres que comenzarán siempre con la letra M, seguido de siete números y un carácter de verificación.

En estos casos la solicitud debe hacerse a través de la inscripción en el Censo de Obligados tributarios de la Agencia Tributaria mediante el modelo 030.

En todos estos casos, si posteriormente obtienen un DNI o NIE deben comunicar en un plazo de dos meses a la Administración Tributaria este cambio de circunstancia para dejar constancia del nuevo NIF. El anterior otorgado tendrá efectos y validez hasta la comunicación del nuevo.

Diferencias entre NIF de persona física y jurídica

En resumen, tal y como hemos explicado en este artículo, la principal diferencia entre ambos códigos pasa por el orden y combinación de los números y letras.

En el caso del NIF de personas españolas, se trata de una combinación de ocho números seguidos de una letra

El NIF de personas extranjeras es una combinación de una letra seguida de siete números y otra letra de control

El de las empresas coincide en combinación con el NIE, puesto que es una letra seguida de siete números y otra letra. Aunque en el caso del NIE, sólo empiezan por las letras X,Y y Z, mientras que el CIF de una empresa puede empezar por cualquiera de estas otras letra del abecedario.

A – sociedad anónima B – sociedad con responsabilidad limitada C – sociedad colectiva D – comunidad de bienes F – sociedad cooperativa G – asociación H – comunidad de propietarios J – sociedad civil N – entidad extranjera P – corporación local Q – organismo público S – órganos de administración del estado U – Unión temporal de empresas V – otras empresas no definidas W – establecimientos pendientes de entidades no residentes en España

Por tanto, en función de la letra de inicio, podrás distinguir si se trata de un NIF de persona física o jurídica. Y si lo que quieres es saber el NIF de alguna empresa o ayuntamiento, consorcios, fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro, entidades e ámbito territorial u otros organismos, puedes consultarlo en la base de datos del Estado.

Para qué sirve el NIF

El NIF es una garantía a la hora de realizar cualquier actividad con trascendencia tributaria, como por ejemplo en la realización de facturas o cualquier otra actividad comercial. También es necesario para la realización de escrituras o documentos de cualquier bien inmueble, operaciones financieras e incluso planes de pensiones.

NIF Intracomunitario

Es una variante del Número de Identificación Fiscal. Se trata de un código específico para personas tanto jurídicas como físicas que se inscriben en el Registro de Operadores Intracomuntiarios. La inscripción en este censo así como la obtención del NIF intracomunitario posibilita la realización de operaciones comerciales en la Unión Europea con ciertos beneficios, como por ejemplo en el IVA.

En relación con el NIF también aparece otro término que es el VAT. Es una combinación alfanumérica que integra el NIF intracomunitario de una persona física o jurídica junto a las siglas del país en el que tributa. En el caso de España el VAT sería ES seguido del NIF intracomunitario.

Qué es el NIF y cuáles son las diferencias con el DNI o NIE was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué es el NIF y cuáles son las diferencias con el DNI o NIE, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.